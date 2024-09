Voordat u tijd doorbrengt met Mama Silvia, ziet u uw prinses Madeleine in haar prachtige look. Tijdens de fotosessie in de VN-tuin op het 25-jarig jubileum van de „World Childhood Foundation“ kunt u een grijs ensemble zien, dat snel wordt gedragen: grijze Anzugshose, langere blazer en een witte pullover. Een deutlicher Contrast zu ihrem glamorösen Abend-Outfit zum späteren Dinner in der Residenz des Swedish Generalkonsuls. Door Madeleine in een bloemenkleur te schilderen, met een decoratief decoratief detail op de decoratie die naar zichzelf kijkt. Dazu combineert een zwarte handtas en elegante slingback pumps. Koningin Silvia hing met haar prachtige toon en zette met zilveren verf, schoenen en een stille tas.

Werd Madeleine von Schweden speciaal naar Strahlen gebracht

Madeleine von Schweden werpt een licht op Freud. Wees een wonder, laten we op 11 september Stockholm bezoeken en de 42 jaar van ons leven vieren bij de oprichting van de „World Childhood Foundation“ in Zweden. Het is waar dat er een gemeenschappelijk leven is geplant, maar koningin Silvia moet vrij blijven van ziekte. Deze 80 jaar werden doorgebracht met één enkele Erkältung eingefangen, alleen wijshalb Madeleine die de koninklijke familie vertegenwoordigde. Bereits am Vorabend mustste de Ehefrau von Koning Carl Gustaf von Schweden (78) in zijn werk bij een concert in de parlementaire vergadering van 2024. Laut de stellvertretenden Informationschef des Hofes auch aufgrund der Erkältung.

Meer informatie over de video kunt u bekijken.