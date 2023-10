James Maddison liebt das Leben bei Tottenham und es ist nicht schwer zu verstehen, warum.

Der im Sommer aus Leicester gekommene Mittelfeldspieler scheint bereits einer der besten Neuzugänge des Jahres 2023 zu sein, da er sich im Norden Londons wie eine Ente im Wasser eingelebt hat.

3 Maddison (rechts) ist bereits zum Liebling der Spurs-Fans geworden Bildnachweis: Getty

Maddison erzielte nicht nur zwei Tore und lieferte fünf Assists, um Spurs in den Titelmix zu bringen, sondern erntete auch Lob für seine ehrlichen und gut gesprochenen Interviews nach dem Spiel und seine von Persönlichkeit geprägten Leistungen.

Maddison ist ein Spieler, der es liebt, mit den Fans und seinen Teamkollegen zu scherzen – sei es bei einer Darts-Feier mit Teamkollegen wie Heung-min Son oder bei der Verärgerung der Bournemouth-Fans, indem er vorgibt, den Ball bei einem Eckball zu bewegen.

Aber während sein Verhalten oft für Schlagzeilen bei denen sorgt, die seine Eskapaden lustig finden, sagt Maddison, dass alles ganz natürlich sei.

Vor dem Aufeinandertreffen am Montagabend mit Fulham sagte Maddison: „Das ganze Zeug ist spontan.

„Zum Beispiel passiert die Sache mit der Ecke nicht, wenn ich nicht misshandelt werde.

„Da gibt es keine Struktur, ich gehe rüber, um eine Ecke zu nehmen, und sie schikanieren und blenden mich, und das ist eine Möglichkeit für mich, sie zu übertölpeln, nicht wahr?

„Ich mag diese pantomimische Bösewicht-Atmosphäre, die oft bei Auswärtsspielen entsteht, vor allem wegen der Art von Spieler, die ich bin, und selbst wegen der Art von Person, die ich manchmal bin, macht es mir nichts aus, ein bisschen Schläger zu bekommen.

„Manchmal liegt es an meinem Charakter, aber das macht mir nichts aus.

3 Er ist bei Fans und Teamkollegen gleichermaßen eine äußerst beliebte Figur Bildnachweis: Getty

„Es ist alles ein Geplänkel, hin und her – ich gebe gerne so viel, wie ich ertragen kann.“

Einen großen Teil seines Erfolgs verdankt er der Beziehung, die er zu Ange Postecoglou aufgebaut hat.

Ähnlich wie Maddison hat Postecoglou die englischen Medien mit seiner ehrlichen, nachvollziehbaren Herangehensweise an die Medien zum Bersten gebracht – etwas, das ihn zu einem der beliebtesten Trainer der Premier League gemacht hat.

Über den australischen Trainer sagte Maddison: „Er ist ein wirklich guter Motivationsredner.“

„Wenn er mit einer Gruppe von Spielern spricht, wirkt er fast wie ein Alpha-Männchen, wissen Sie?

„Wenn er redet, hören alle zu – man blinzelt nicht, er ist einer von ihnen.

„Er ist sehr gut darin, zu motivieren. Die Gespräche, die er am Tag vor dem Spiel oder sogar am Tag des Spiels führt, bringen einen in Schwung und machen einen bereit, rauszugehen und zu spielen, weil er hohe Ansprüche an einen stellt.“

„In den Medien, wenn er in Pressekonferenzen spricht und all die Dinge, die man in den sozialen Medien sieht, ist er der Typ, der er ist.

3 Maddison hat Ange Postecoglou für seine Motivationsfähigkeiten gelobt Bildnachweis: Getty

„Er nutzt Dinge aus der realen Welt, um sie mit Fußball zu vergleichen – das ist schwer zu erklären, aber er bezieht es auf das Leben, die Familie und so weiter und macht Lust, für ihn zu spielen, zu rennen und hart für ihn zu arbeiten, also ist er so natürlich Talent.“

James Maddison und Tottenham treten am Montagabend gegen Fulham an, ein Duell, das exklusiv live auf talkSPORT übertragen wird.