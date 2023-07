Berlin

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) warnt vor verstärkter Spionage der Bundeswehr aus Russland und China. Die Geheimdienste beider Länder seien als die „aktivsten Spionageakteure“ identifiziert worden, schreibt der Militärgeheimdienst in seinem Jahresbericht.

„Seit Beginn des illegalen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 positioniert sich Deutschland durch die Lieferung von Waffen, Munition und Ausrüstung sowie die Ausbildung von Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte in Deutschland und wird von den russischen Diensten noch intensiver aufgeklärt.“ “ heißt es in der Stellungnahme, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Spionage und Cyberabwehr im Vordergrund

„Während in den letzten Jahren die Bekämpfung extremistischer Bestrebungen sowie deren Aufdeckung und Prävention vor allem für die Geheimdienste das dominierende Thema waren, haben die russische Offensive und die damit verbundenen Folgen die Themen Spionage und Cyberabwehr deutlich in den Vordergrund gerückt“, sagt MAD-Präsident Martina Rosenberg stellt in dem Bericht, der auch die Jahre 2021 und 2022 umfasst, fest, dass das Interesse ausländischer Dienste an den Aktivitäten, Absichten und Maßnahmen der Bundeswehr „erheblich gestiegen“ sei.

Russland strebt einen starken Staat und einen Informationsvorsprung gegenüber dem Westen und der NATO an. „Die hohe Zahl der hier eingesetzten russischen Geheimdienstmitarbeiter bestätigt den herausragenden Wert Deutschlands“, so das MAD. Die Tatsache, dass die Bundesregierung im vergangenen Jahr 40 russische Diplomaten zu „unerwünschten Personen“ erklärt hat, stellt zunächst eine besondere Herausforderung für die russischen Dienste dar. Obwohl die Abschiebung abgeschwächt wurde, werden russische Geheimdienste mit ziemlicher Sicherheit versuchen, eine nachhaltige Beeinträchtigung durch den Einsatz anderer Methoden zu kompensieren Informationsbeschaffung.“

„Hybride Maßnahmen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung“

Die Absicht und die Fähigkeit, kritische Infrastrukturen von NATO-Staaten zu untersuchen und gegebenenfalls zu sabotieren, sei „eine ernsthafte Bedrohung“. Darüber hinaus könnten in den Jahren 2021 und 2022 „hybride Maßnahmen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung identifiziert werden“, heißt es in dem Bericht. Nicht nur die öffentliche Meinung in Deutschland, sondern auch die Bevölkerung in den Einsatzländern der Bundeswehr – beispielsweise im Baltikum – ist Ziel russischer Einflussmaßnahmen.

Der MAD erwähnt auch Desinformationskampagnen und geheimdienstlich gesteuerte Einflussoperationen gegen die an der NATO-Ostflanke stationierten deutschen Kontingente. „Seit Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 hat die Zahl der gezielt verbreiteten Fehlinformationen zugenommen“, stellt der MAD fest. Diese dürften das Vertrauen der Bevölkerung in die NATO-Kontingente nachhaltig schädigen und negativ beeinflussen.

China will sich bis 2049 einen Platz als Weltmacht sichern und verfolgt strategische Pläne wie „Made in China 2025“ und die „New Silk Road Initiative“. Um dieses Ziel zu erreichen, kommen „Cyberspionagemaßnahmen, Hybridmaßnahmen und klassische Spionageeinsätze zum Einsatz“, warnt der MAD.

Für die chinesischen Geheimdienste sind gemeinsame Projekte mit der Bundeswehr von besonderer Bedeutung: militärische Ausbildungshilfe, gemeinsame Übungsprojekte und Besuche von Delegationen. „Im Rahmen dieser teilweise mehrmonatigen Ausbildungshilfe nutzen chinesische Teilnehmer den Zugang zu Dienststellen und Personal der Bundeswehr intensiv zur Informationsbeschaffung“, warnen die Verteidigungsexperten.

Zusätzliches Personal seit 1. Januar

Aufgabe des MAD ist der Schutz der Streitkräfte vor Spionage, die Abwehr von Extremisten in der Bundeswehr sowie die Sicherheitsüberprüfung von Soldaten und zivilen Mitarbeitern. Das Verteidigungsministerium hatte bereits die Zahl der Fälle von Extremismusverdacht veröffentlicht. Es gab einen deutlichen Rückgang, der Rechtsextremismus machte weiterhin den größten Anteil aus. In den Jahren 2021 und 2022 stufte das MAD sieben Personen aus dem Militärbereich als Rechtsextremisten ein („rote Kategorie“). Darüber hinaus lagen im vergangenen Jahr bei 24 Tatverdächtigen (2021: 22) Erkenntnisse vor, die den Verdacht mangelnder Verfassungstreue rechtfertigen („Kategorie Gelb“).

Für seine Aufgaben hat das MAD zusätzliches Personal erhalten. Dem Bericht zufolge verfügt das MAD seit dem 1. Januar 2023 über 1.917 Stellen (2022: 1.824 Stellen; 2021: 1.632 Stellen). Dem Bericht zufolge erwies sich die frühere Zusammenlegung der innerstaatlichen Aufgaben der Spionage- und Extremismusbekämpfung in einer Abteilung als „unproduktiv“. Die logische Konsequenz war, dass die Trennung in zwei unabhängige Abteilungen erneut notwendig wurde.

Der MAD stellt nun fest, dass mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine „die Stärkung der Spionageabwehr und der Kampf gegen Spionage und mögliche Sabotage dringender denn je“ sei.