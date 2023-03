Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

PARIJS – De regering van Emmanuel Macron wordt maandag geconfronteerd met verschillende moties van wantrouwen in de Nationale Assemblee nadat zijn regering vorige week een zeer impopulaire hervormingswet op de pensioenen had afgedwongen.

Demonstranten gingen dit weekend de straat op in de grote steden, nadat de regering een controversieel constitutioneel manoeuvre had ingeroepen om haar pensioenhervormingswet goed te keuren in wat algemeen werd gezien als een stap die waarschijnlijk tot sociale onrust zou leiden. Verwacht wordt dat vakbondsacties deze week het openbaar vervoer, raffinaderijen, universiteiten en afvalinzameling zullen ontwrichten, aangezien vakbonden hopen de regering krachtig te bewapenen om de pensioenhervorming in te trekken.

Zaterdag werden in Parijs meer dan 100 mensen gearresteerd nadat een demonstratie van enkele duizenden demonstranten tegen de hervorming gewelddadig was geworden.

De 573 wetgevers van de Franse Nationale Vergadering stemmen maandag over twee moties van wantrouwen die kunnen leiden tot het aftreden van de premier van Macron, Elisabeth Borne, en haar regering. Hoewel de Franse president bij een nederlaag niet gedwongen zou worden af ​​te treden, zou een succesvolle motie van wantrouwen een diepe politieke crisis voor Macron veroorzaken.

Minister van Financiën Bruno Le Maire zei zaterdag in een interview met Le Parisien dat de hervorming “van vitaal belang” was voor het land en riep parlementsleden op om “hun verantwoordelijkheden onder ogen te zien”.

“Er zal geen meerderheid zijn om de regering ten val te brengen, maar het zal een moment van de waarheid zijn”, zei Le Maire met verwijzing naar de stemmingen van maandag. “Is het een goed idee om de regering omver te werpen en politieke onrust te veroorzaken over de pensioenhervormingen? Het antwoord is duidelijk nee’, voegde hij eraan toe.

Macron wil de wettelijke pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 en bijdragen voor een volledig pensioen verhogen om de rekeningen van het pensioenstelsel in evenwicht te brengen. De hervorming is een hoeksteen van het tweede mandaat van de Franse president en als het niet wordt aangenomen, zal dit gevolgen hebben voor de rest van zijn mandaat.

Temidden van scènes van woede en rebellie in het parlement, kondigde zijn vertrouwde luitenant Borne donderdag aan dat de regering had besloten artikel 49.3 van de grondwet in te roepen om wetgeving zonder stemming aan te nemen, waarmee een einde kwam aan weken van verhitte en bittere discussies. Met een beroep op artikel 49.3 konden wetgevers echter binnen 24 uur een motie van wantrouwen indienen.

Alle ogen gericht op de conservatieven

De Renaissance-partij van Macron verloor vorig jaar bij parlementsverkiezingen haar meerderheid in de Nationale Assemblee en kreeg de afgelopen maanden te maken met verschillende moties van wantrouwen. Als teken van de dieper wordende crisis in Frankrijk is het de eerste keer dat de verschillende oppositiepartijen samen een motie van wantrouwen hebben ingediend.

Op vrijdag diende een kleine centristische oppositiegroep een partijoverschrijdende motie in, gesteund door linkse partijen, die naar verwachting ook de steun krijgt van de extreemrechtse National Rally, nadat RN-leider Marine Le Pen aankondigde dat haar partij zou stemmen voor “alle moties van Geen zelfvertrouwen.”

“Een stemming over deze motie zal ons in staat stellen een eervol einde te maken aan een diepe politieke crisis”, zei het centristische parlementslid Bertrand Pancher toen hij de motie indiende.

Een politieagent probeert de vlammen te doven bij de ingang van het gemeentehuis van het 4e arrondissement van Lyon | Jeff Pachoud/AFP via Getty Images

De tegenstanders van Macron hebben de steun van 287 parlementsleden nodig om de regering omver te werpen – een barrière die ze waarschijnlijk niet zullen passeren gezien de diepe politieke verdeeldheid in het parlement. De Nationale Vergadering is verdeeld tussen de Renaissance-coalitie van Macron, de extreemrechtse National Rally en de linkse Nupes-coalitie.

Naast de steun van links en extreemrechts, zou een partijoverschrijdende motie de steun van 27 conservatieve Les Républicains-wetgevers nodig hebben om te slagen. Maar slechts 10 zijn van plan om voor de motie te stemmen, zei een conservatief parlementslid dat vanwege de gevoeligheid van het onderwerp anoniem wilde blijven in een interview met Playbook Paris.

Van parlementsleden wordt ook verwacht dat ze stemmen over een tweede motie van wantrouwen die is ingediend door de National Rally, waarvan algemeen wordt aangenomen dat deze niet zal worden aangenomen.

Als de regering de stemmingen van maandag overleeft, krijgt ze deze week nog te maken met een golf van protesten en het risico op meer sociale onrust. Op vrijdag riep de hard-linkse CGT-vakbond op tot “zichtbare acties” voorafgaand aan een dag van landelijke protesten en stakingen die gepland staan ​​voor donderdag.