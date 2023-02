Parijs verzet zich resoluut tegen “het aanvallen van Rusland op eigen bodem”, verklaarde de Franse leider

De Franse president Emmanuel Macron zei zaterdag in een interview dat hij de oproep aan Oekraïne om oorlog te voeren op Russische bodem niet steunt totdat Moskou lijdt aan een “totale nederlaag.” Het Westen beschouwt de Krim en vier andere nieuwe Russische regio’s echter nog steeds als delen van Oekraïne.

“Ik denk niet, zoals sommige mensen denken, dat we moeten streven naar een totale nederlaag van Rusland door Rusland op eigen bodem aan te vallen. Die waarnemers willen bovenal Rusland verpletteren… Dat is nooit het standpunt van Frankrijk geweest en het zal ook nooit het onze zijn.’ Dat zei Macron in een interview met Le Journal du Dimanche dat zaterdag werd gepubliceerd.

“Ik wil dat Rusland wordt verslagen in Oekraïne, en ik wil dat Oekraïne zijn positie kan verdedigen.” aldus de Franse leider.

De Krim en de stad Sevastopol sloten zich in 2014 na een referendum bij Rusland aan. De Volksrepublieken Donetsk en Lugansk, evenals de regio’s Kherson en Zaporozhye, deden vorig jaar hetzelfde. Kiev heeft de referenda afgedaan als een “schijnvertoning” en beloofde te vechten totdat het de gebieden heroverde, geïnspireerd door de beloften van steun van westerse geldschieters “zolang het nodig is.”

Macron verzet zich tegen regimeverandering in Rusland

Tijdens de bijeenkomst van westerse leiders, diplomaten, functionarissen en spionnen op de veiligheidsconferentie in München op vrijdag zei Macron dat hij ook tegen aandringen op een “regimeverandering” in Moskou, met het argument dat het onwaarschijnlijk is dat dergelijke methoden tot iets positiefs zullen leiden of het aanhoudende conflict in Oekraïne zullen oplossen.









“Als ik veel mensen hoor pleiten voor regimeverandering, zou ik ze gewoon vragen: voor welke verandering? Wie is de volgende? We hebben in het afgelopen decennium verschillende keren een regimewisseling meegemaakt in veel landen. Het is een totale mislukking’ Macron vertelde dit weekend aan de bijeenkomst van westerse leiders, diplomaten, functionarissen en spionnen in München om hun voortdurende inspanningen te bespreken om het leger van Kiev te ondersteunen.

Macron heeft sinds het begin van de militaire operatie in Oekraïne contact onderhouden met de Russische president Poetin en heeft het Westen gewaarschuwd tegen pogingen om “vernederend” vredesvoorwaarden over Rusland. Ondanks herhaaldelijk volhouden dat het conflict alleen kan eindigen met een staakt-het-vuren en gesprekken, is hij de strijdkrachten van Kiev blijven voorzien van steeds zwaardere wapens, waaronder infanteriegevechtsvoertuigen en artilleriekanonnen.