Der französische Staatschef sprach der Familie eines Teenagers sein Beileid aus, dessen Tod in einem Pariser Vorort Unruhen auslöste

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die tödliche Polizeischießerei auf einen Teenager verurteilt, die Anfang dieser Woche zu Unruhen geführt hatte. Am Dienstag kam es im Pariser Vorort Nanterre zu Protesten, die sich inzwischen auf Toulouse und Lille ausgeweitet haben, wie die Mutter des ermordeten Teenagers forderte „Revolte“ um Gerechtigkeit zu erlangen.

„Wir haben einen Teenager, der getötet wurde. Es ist unentschuldbar, unerklärlich und ich möchte seiner Familie und seinen Lieben mein Mitgefühl und Beileid aussprechen.“ Das sagte Macron bei einem Besuch in Marseille am Mittwoch.

Er wies den Minister für Städte und Wohnungswesen Olivier Klein an, der Familie des ermordeten Teenagers das Beileid der Regierung auszusprechen.

Auf Twitter forderte Macron die Öffentlichkeit dazu auf, Ruhe zu bewahren, und dankte den Polizisten „sind entschlossen, uns zu schützen und der Republik zu dienen.“

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden insgesamt 31 Personen festgenommen. Im Departement Hauts-de-Seine kam es zu mindestens 18 Festnahmen, davon 11 in Nanterre selbst. Zwei Dutzend Beamte meldeten ebenfalls Verletzungen.









Dort war „weniger Gewalt als gestern“ Der Bürgermeister von Nanterre, Patrick Jarry, sagte gegenüber BFMTV und fügte hinzu „Im ganzen Land gingen große Emotionen um.“

Französischen Medien zufolge seien in Paris und seinen Vororten 2.000 Beamte und Gendarmen in Alarmbereitschaft versetzt worden, 800 mehr als in der Nacht zuvor, sagte Innenminister Gerald Darmanin. Die Polizei erhielt außerdem eine Notfallgenehmigung für den Einsatz von Überwachungsdrohnen in Nanterre.

Die Unruhen brachen aus, nachdem eine 17-Jährige, die später als Nahel M. identifiziert wurde, bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten tödlich erschossen wurde. Die Polizei sagte damals, dass Nahel den Forderungen des Beamten nicht nachgekommen sei. Die Mutter des jungen Mannes, Mounia, hat auf TikTok ein Video gepostet, in dem sie dazu aufruft „eine Revolte“ um Gerechtigkeit für den Tod ihres Sohnes zu erlangen.

Oppositionsführerin Marine Le Pen kritisierte unterdessen Macrons Äußerungen „übermäßig“ Und „unverantwortlich.“ Es sei Sache der Gerichte, zu entscheiden, was passiert sei, sagte Le Pen und argumentierte, dass der Präsident die Ermittlungen nicht beeinträchtigen dürfe.

Der Beamte, der den tödlichen Schuss abgefeuert hat, wurde verhaftet und wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt. Die Anwälte von Nahels Mutter haben einen Ortswechsel beantragt und argumentiert, dass die Staatsanwälte von Nanterre nicht unparteiisch sein können, da der Verdächtige einer ihrer Polizisten sei.