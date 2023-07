Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei einem Treffen mit über 300 Bürgermeistern „grundlegende Antworten“ versprochen, um über die Gewalt nachzudenken, die das Land seit fast einer Woche erfasst.

Nachdem ein Polizist kürzlich bei einer Verkehrskontrolle einen Teenager mit Migrationshintergrund aus nächster Nähe erschossen hatte, kam es landesweit zu Protesten.

Einige der Proteste gingen in Gewalt über und griffen Regierungsgebäude an, darunter Rathäuser, Schulen und Bürgermeisterbüros. Bei einem weithin verurteilten Vorfall rammten Randalierer ein brennendes Auto in das Haus eines Bürgermeisters eines Pariser Vororts im Süden und verletzten dabei seine Frau und eines seiner Kinder.

Die Gewalt hat in den letzten beiden Nächten deutlich nachgelassen, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Nur 72 Personen wurden über Nacht festgenommen, eine kleine Zahl im Vergleich zu über 1.300 Festnahmen zwei Nächte zuvor.

Was hat Macron gesagt?

In seiner Ansprache an rund 302 Bürgermeister von Städten, die besonders von den Unruhen betroffen waren, bestätigte Macron einen deutlichen Rückgang der Gewalt.

„Ist es eine dauerhafte Rückkehr zur Ruhe? Ich werde vorsichtig sein, aber der Höhepunkt, den wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, ist überschritten“, sagte er.

Am Abend zuvor traf sich der französische Präsident mit Polizisten, um ihnen für ihre Arbeit während der Unruhen zu danken. Während des Treffens schlug er schnelle Geldstrafen für die Eltern von Kindern vor, die bei Vandalismus oder Raubüberfällen erwischt wurden.

Macron deutete an, die Eltern von Minderjährigen, die die Gewalttaten begingen, mit einer Geldstrafe zu belegen Bild: Zakaria Abdelkafi/AFP

„Beim ersten Verbrechen müssen wir einen Weg finden, die Familien finanziell und einfach zu bestrafen“, sagte Macron nach Angaben der Pariser Zeitung.

Nach Angaben des Justizministeriums sind über 1.200 der fast 4.000 Festgenommenen seit Freitag Minderjährige. Neben Angriffen auf Regierungsgebäude griffen die Randalierer auch Polizisten, öffentliche Verkehrsmittel und Privatfahrzeuge an und legten Feuer.

Macron sagt, es gebe keine „Einstimmigkeit“ über die nächsten Schritte

Der Präsident versprach, im Laufe des Sommers „sehr reale Lösungen“ für die Spaltung des Landes zu finden.

Die französische Nachrichtenagentur AFP zitierte einen Beamten im Büro des Präsidenten mit den Worten, Macron hoffe, „mit der mühsamen, langfristigen Arbeit beginnen zu können, die erforderlich ist, um die tieferen Gründe zu verstehen, die zu diesen Ereignissen geführt haben.“

Allerdings sagte der Präsident Berichten zufolge, dass bei dem Treffen keine „Einstimmigkeit“ erzielt wurde, da es von einem gegenseitigen Schuldzuweisungsaustausch rechter und linker Beamter überschattet wurde.

Einige Medien zitierten Macron auch mit der Aussage, er erwäge ein Verbot sozialer Medien.

„Und wenn die Dinge außer Kontrolle geraten, müssen Sie sich möglicherweise in die Lage versetzen, (die sozialen Netzwerke) zu regulieren oder zu schließen. Das sollte auf keinen Fall im Eifer des Gefechts geschehen, und ich bin froh, dass wir das getan haben.“ „Das muss man nicht tun“, zitierte BMFTV Macron.

Der Präsident hatte bereits in einer Rede am Freitag den sozialen Netzwerken vorgeworfen, die Unruhen angeheizt zu haben.

Er versprach in der Sitzung am Dienstag außerdem, ein Notstandsgesetz einzuführen, um den Wiederaufbau von Infrastruktur und Gebäuden zu erleichtern, die durch die jüngsten Unruhen beschädigt oder zerstört wurden. Ziel des Gesetzes ist es, den bürokratischen Aufwand rund um den Wiederaufbau abzubauen.

Der Polizistenfonds gewinnt weiter an Bedeutung

Unterdessen übersteigen die Spenden für die Familie des Polizisten, der für die Ermordung der 17-jährigen Nahel verantwortlich ist, weiterhin deutlich die seines Opfers.

Am Dienstag überstieg der von der in Ägypten geborenen und in Frankreich eingebürgerten rechtsextremen Medienpersönlichkeit Jean Messiha gesammelte Fonds 1,4 Millionen Euro (rund 1,5 Millionen US-Dollar). Derzeit beträgt die Spendensumme für Nahels Familie ein Viertel der Summe, nämlich rund 352.000 Euro.

Während linke Politiker die Spendenaktion der Polizei als beschämend bezeichneten, verteidigten rechtsextreme Politiker die französische Polizei und sagten, sie sei das tägliche Ziel von Gewalt in Vororten mit niedrigem Einkommen, deren Bewohner größtenteils einen Migrationshintergrund haben.

Beerdigung für von Polizei erschossenen Teenager abgehalten Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Der 38-jährige Polizist wird festgenommen und wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt.

Ein Video des Vorfalls, das sich viral verbreitet hat, zeigt den Beamten, der mit gezogener Waffe das Auto anhält. Nahel fuhr ohne Führerschein. Als das Auto losfährt, erschießt er den Jugendlichen, der algerischer Herkunft ist, aus nächster Nähe.

Neben der Tötung wird dem Beamten auch falsche Angaben vorgeworfen. Er hatte zunächst behauptet, er habe das Feuer eröffnet, als Nahel auf ihn zugefahren sei.

rmt/jcg (AFP, dpa, Reuters)