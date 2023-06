Macron verspreidt mini-Schritte in de Europese Verteidigung

De president van Frankreich wil ook in Rüstungsfragen von Amerika Europa emanciperen. Erste kleine fortschritte in de wereld – nicht ohne Seitenhiebe gegen die Berliner Initiative zum europäischen Raketenschirm.

Emmanuel Macron weet niet of ze het nodig hebben, de ergebnisse der Beratungen der europäischen Verteidigungsminister persönlich zu verkünden. Ze passen in het signaal Konzept der europäischen Souveränität. Mazars Mathilde / Pole

Am Montag heeft 20 europäische Verteidigungsminister en Vertreter der NAVO in Parijs met een «Konferenz über die Luftverteidigung und Raketenabwehr Europas». Ein Treffen, wie sie vaak stattfinden, einerseits. Anders is het van mening dat één van de volgende prioriteiten voor Frankreich is, dat de ergebnisse van Präsidenten persönlich kan worden voorgestellt. Als het verhaal van de Europese Souveränität wordt verteld, kan Emmanuel Macron door Occasheit worden bezworen. Konkret zal der Franzose damit erreichen, dass Europa seine Abhängigkeiten reduziert – in Rüstungs- en Verteidigungsfragen insbesondere von den USA.