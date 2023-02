De Franse president Emmanuel Macron verspilt zijn tijd met praten met de Russische leider Vladimir Poetin, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy zondag.

“Het is een nutteloze dialoog. In werkelijkheid verspilt Macron zijn tijd”, zei Zelenskyy tijdens een interview met verschillende Italiaanse kranten.

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat we de Russische houding niet kunnen veranderen”, voegde Zelensky toe. “Het is aan hen om te kiezen of ze willen samenwerken met de internationale gemeenschap.”

Macron is in het verleden door Zelenskyy bekritiseerd vanwege zijn pogingen om de communicatielijnen met Moskou open te houden sinds het Kremlin in februari 2022 zijn grootschalige invasie van Oekraïne lanceerde.

In opmerkingen die tijdens het weekend tijdens de Veiligheidsconferentie in München werden gemaakt, zei Macron dat hij sinds afgelopen september niet meer met Poetin had gesproken, eraan toevoegend dat “nu (was) niet het moment voor dialoog”.

Maar een dag later voegde Macron eraan toe dat hoewel hij wenste dat het Kremlin zou verliezen, de oorlog niet op het slagveld zou eindigen, maar met vredesbesprekingen – en dat Frankrijk “nooit” het “verpletterende Rusland” zou steunen.

In hetzelfde interview met Italiaanse media reageerde Zelenskyy ook ironisch op de recente uitspraken van de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi, die vorige week een interne opstand veroorzaakte onder Europese conservatieven nadat hij zei dat de Oekraïense president verantwoordelijk was voor de oorlog.

Berlusconi, die zichzelf omschrijft als een goede vriend van Poetin, was te horen opscheppen over het ontvangen van flessen wodka van Poetin voor zijn verjaardag in geluidsbanden die naar de pers waren gelekt.

‘Houdt hij van wodka? Als dat het geval is, hebben we enkele van de beste kwaliteit in Oekraïne – we kunnen hem wat aanbieden, ‘zei Zelenskyy.

De Oekraïense president gaf ook commentaar op recente rapporten uit de VS dat China bereid was wapens naar Rusland te sturen, en zei dat hij hoopte dat Peking een “pragmatische aanpak” zou behouden om een ​​”Derde Wereldoorlog” te voorkomen.

Elena Giordano droeg bij aan rapportage.