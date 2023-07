Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Samstag einen seit langem geplanten Staatsbesuch in Deutschland verschoben, um die sich verschlimmernden Unruhen in Frankreich zu bewältigen – ein klares Zeichen für die Schwere der gewalttätigen Proteste im Land.

Die Ermordung eines 17-Jährigen nordafrikanischer Abstammung durch einen Polizisten hat am Dienstag in Frankreich Chaos gestürzt und gewalttätige Demonstrationen im Pariser Vorort Nanterre ausgelöst, wo der Teenager erschossen wurde. Die Gewalt hat sich auf andere Großstädte ausgeweitet.

Nach neuesten Schätzungen des französischen Innenministeriums wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag bis zu 1.300 Randalierer festgenommen.

Das Élysée bestätigte, dass Macron und der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier am Samstag telefoniert und vereinbart hätten, den hochrangigen Besuch zu verschieben. „Angesichts der internen Situation hat der Präsident angedeutet, dass er die nächsten Tage in Frankreich bleiben möchte“, heißt es in einer Erklärung.

„Die beiden Präsidenten einigten sich daher darauf, den Besuch in Deutschland auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben“, hieß es weiter.

Es scheint vorerst kein neuer Termin für den Besuch bekannt gegeben worden zu sein.

Der Staatsbesuch, der für den 2. bis 4. Juli geplant war, sollte die deutsch-französischen Beziehungen stärken und die Staats- und Regierungschefs dazu bringen, brennende Themen von der Energiepolitik bis zu China zu diskutieren. Es wäre auch das erste Mal gewesen, dass ein französischer Präsident Deutschland einen Staatsbesuch abstattete, seit Jacques Chirac im Jahr 2000 Berlin besuchte.

Eskalierende Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und Polizei hatten Macron bereits dazu gezwungen, seinen Abschied von der EU-Ratssitzung am Freitag in Brüssel zu beschleunigen.