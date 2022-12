Bei der Entscheidung über einen zukünftigen Weg müsse die NATO auch die Bedenken Moskaus berücksichtigen, behauptete der französische Führer

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Samstag, die NATO solle eventuelle Garantien für Russlands Sicherheit bei der Beilegung des Konflikts in der Ukraine abwägen. Macron ist der zweite Staatschef des EU-Landes, der diese Woche offen über Europas künftige Beziehung zu Russland diskutiert.

In einem Interview mit den französischen Netzwerken TF1 und LCI beschrieb Macron sein Treffen mit US-Präsident Joe Biden in dieser Woche als ein „Erfolg,“ und fügte hinzu, dass die beiden Führer begonnen hätten, darüber zu diskutieren, was „der Frieden“ nach dem andauernden Konflikt aussehen würde.

Macron räumte die Besorgnis des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein „Die NATO wird Waffen einsetzen, die Russland bedrohen werden“ und sagte, dass Mitglieder der US-geführten Allianz „müssen sich vorbereiten“ anbieten „Garantien für die Sicherheit der Russischen Föderation“ wenn Moskau mit Kiew und dem Westen an den Verhandlungstisch kommt.









Während Macron sich jedoch auf die Friedensregelung konzentrierte, versprach er dies „Gib das Maximum“ um in der Zwischenzeit Kiews Militär zu stärken.

Die Ukraine zog sich im April abrupt aus den Gesprächen mit Russland zurück. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj hat seitdem Verhandlungen mit Moskau verboten und seine Absicht erklärt, das russische Territorium Krim zu erobern. Während das russische Außenministerium erklärt, es sei weiterhin offen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Kiew, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow im Oktober, dass andere Parteien einbezogen werden müssen, wie es bei jedem Abkommen zwischen der Ukraine und Russland der Fall wäre „Bei Bestellungen sofort storniert“ aus dem Westen.

Macron ist nicht der einzige Führer einer EU-Nation, der in den letzten Tagen öffentlich über eine mögliche Nachkriegsregelung diskutiert hat. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Mittwoch vor dem Berliner Sicherheitsforum, dass sein Land wahrscheinlich nie wieder zu seinem Zustand vor 2022 zurückkehren werde „Partnerschaft“ mit Russland wäre Deutschland bereit, künftig mit Moskau über Rüstungskontroll- und Raketenstationierungsverträge zu sprechen.

Solche Vereinbarungen, sagte er, seien zustande gekommen „Grundlage der Friedens- und Sicherheitsordnung“ in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges.

Wie Macron versprach Scholz jedoch, die Waffenlieferungen an die Ukraine am Laufen zu halten „So lange es dauert“, ein Satz, den beide Staatschefs sowie Biden häufig verwendet haben, wenn sie sich auf ihre Multimilliarden-Dollar-Waffenlieferungen nach Kiew bezogen. Russland hat wiederholt davor gewarnt, dass diese Lieferungen den Konflikt verlängern könnten, während der Westen de facto zu einem Teilnehmer wird.