Nach der tödlichen Erschießung eines Teenagers durch die Polizei ist Frankreich von weit verbreiteter Gewalt betroffen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vorgeschlagen, Geldstrafen gegen Jugendliche zu verhängen, die an den anhaltenden Unruhen im Land beteiligt sind, sagte jedoch, dass dies der Fall sei „Gipfel“ Die Unruhen in ganz Frankreich sind vorüber.

Seit Freitag wurden im ganzen Land rund 4.000 Menschen bei Massendemonstrationen festgenommen, nachdem letzte Woche ein 17-jähriger Junge nordafrikanischer Abstammung durch die Hände der französischen Polizei getötet worden war. Das Justizministerium des Landes schätzt, dass etwa 1.200 der Festgenommenen Minderjährige sind.

„Wir müssen einen Weg finden, die Familien finanziell und einfach zu sanktionieren“ Das sagte Macron laut Le Parisien bei einem Treffen mit Polizisten am Montag in Paris. „Eine Art Mindestpreis für den ersten Fehler.“

In seiner Rede letzte Woche erläuterte Macron seine Position, dass dies der Fall sei „Verantwortung der Eltern, sie zu Hause zu halten“ inmitten von Berichten, dass bei Protesten nach der Ermordung der Teenagerin Nahel Merzouk durch die Polizei in den Pariser Vororten Kinder im Alter von 12 Jahren festgenommen wurden. Das fügte der französische Staatschef hinzu „Es ist nicht die Aufgabe des Staates, an der Stelle (der Eltern) zu handeln.“









Laut Politico hatten verschiedene französische Behörden in zahlreichen Gemeinden erklärt, dass die Gewalt zurückgegangen sei. Zwischen Montagnacht und Dienstag früh wurden rund 72 Personen festgenommen – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Vortagen.

Vier Polizei- und Gendarmeriebüros seien am späten Montag ebenfalls angegriffen worden, teilte das Pariser Innenministerium mit, Polizeibeamte seien jedoch nicht verletzt worden. Am Montag wurden landesweit rund 45.000 Polizisten mobilisiert.

„Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin sehr vorsichtig sein“ Macron teilte dies den Bürgermeistern der von der Gewalt betroffenen französischen Gebiete am Montag bei einem Gipfeltreffen im Elysée-Palast mit, wie der Sender BFMTV am Dienstag berichtete. „Aber der Höhepunkt, den wir in den ersten Nächten erlebt haben, ist vorbei.“

Auch Macron hat dies zugesagt „Beginnen Sie mit der sorgfältigen, langfristigen Arbeit, die erforderlich ist, um die tieferen Gründe zu verstehen, die zu diesen Ereignissen geführt haben.“ so ein Beamter im Büro des Präsidenten.

Allerdings hat Macron auch die Polizei zur Wachsamkeit aufgerufen, da er befürchtet, dass die Gewalt in diesem Monat während des französischen Nationalfeiertags am 13. und 14. Juli erneut zunehmen könnte.

Der Polizist, der letzte Woche den 17-Jährigen tödlich erschoss, bleibt seit Dienstag in Haft. Ihm wird Mord vorgeworfen.