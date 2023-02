De Franse president Emmanuel Macron riep maandag zijn land op om “een nieuwe, evenwichtige relatie” met Afrika op te bouwen, aangezien de voormalige koloniale macht probeert haar militaire aanwezigheid op het continent te verminderen.

“Het doel van dit nieuwe tijdperk is om onze veiligheidsaanwezigheid in te zetten in een op partnerschap gebaseerde aanpak”, zei Macron in een toespraak in Parijs, voorafgaand aan een tournee die hem later naar Gabon, Angola, de Democratische Republiek Congo en Congo zal brengen. deze week.

In de toekomst zullen Franse militaire bases op het continent “mede-bestuurd” worden met lokaal personeel, zei de Franse president, terwijl er de komende maanden een “zichtbare afname” zal zijn van het aantal Franse troepen dat in Afrika is gestationeerd.

Het nieuws komt omdat Frankrijk te maken heeft gehad met toenemende tegenstand van lokale overheden over zijn voortdurende militaire aanwezigheid in verschillende van zijn voormalige koloniën, en het afgelopen jaar honderden troepen moest terugtrekken uit Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Burkina Faso. Ongeveer 5.000 Franse soldaten blijven gestationeerd op verschillende bases over het hele continent.

Maar de afnemende invloed van Parijs – vooral in de Sahelregio – heeft Rusland ook in staat gesteld zijn bereik in Afrika uit te breiden, ook in de digitale sfeer door het gebruik van desinformatiecampagnes, evenals ter plaatse met huurlingen van de Wagner-groep, die in sommige gevallen hebben Franse soldaten vervangen.

De Franse president zei dat zijn land zich zou onthouden van “anachronistische” machtsstrijd in Afrika, en zei dat Afrikaanse landen als “partners” moeten worden beschouwd, zowel militair als economisch.

“Afrika is niet (iemands) achtertuin, en nog minder een continent waar Europeanen en Fransen het kader voor ontwikkeling zouden moeten dicteren”, zei Macron.