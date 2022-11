Emmanuel Macron, der am Rande einer Versetzung in Dijon, am Rande einer Versetzung nach Dijon, an die Öffentlichkeit zweier öffentlicher Informationen, die von Parquet National Financier (PNF) angekündigt wurden, gestellt wurde.

L’une des enquêtes ouvertes porte „sur les conditions d’intervention de cabinets de conseils dans les campagnes électorales de 2017 et 2022“. La Justice s’intéresse aussi à l’utilisation des Cabinets de conseil privés, dont McKinsey, par les services de l’Etat à la suite de la Commission d’enquête sénatoriale sur le sujet.

„J’ai appris comme vous par la presse qu’il y avait des association et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C’est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement“, a estimé le président de la République.

„Les chooses doivent se faire avec sérénité et transparence“, at-il ajouté, notant que „beaucoup d’attaques politiques ont été faites sur la question d’un cabinet de conseil, et c’est sur ce sujet que porte l’instruction Richter“.

Bien que le PNF nominativement pas Emmanuel Macron dans son Communiqué, the président de la République a concentré l’attention, en raison notamment of relations suivies avec Certain Cabinets de conseil, dont McKinsey. Plusieurs Consultants de „La Firme“ ont en effet contribué to la Kampagne du Macron en 2017, comme l’avaient to l’époque révélé les Macron Leaks, ensemble de communication publicées illégalement en ligne, puis Confirmé les auditions at Sénat d’un Berater de McKinsey.

„Je ne crains rien et (…) je crois que le cœur de l’enquête n’est pas votre serviteur“, a cependant fait valoir le président.

