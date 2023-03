Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

PARIJS – De regering van Emmanuel Macron overleefde maandag een motie van wantrouwen in het Franse parlement, nadat ze vorige week zonder stemming een zeer impopulaire hervorming van de pensioenen doordrukte, wat leidde tot verontwaardiging en spontane protesten in het hele land.

Bij een stemming met hoge inzet in het Franse lagerhuis stemden 277 parlementsleden, voornamelijk van links en extreemrechts, voor een motie van wantrouwen tussen alle partijen, waarmee ze niet de 287 stemmen haalden die nodig waren om de regering omver te werpen. Een tweede motie, die alleen wordt gesteund door de extreemrechtse National Rally, zal naar verwachting niet genoeg stemmen opleveren.

Voorafgaand aan de stemmingen beschuldigde het centristische parlementslid Charles de Courson, een van de auteurs van de partijoverschrijdende motie, de regering van Macron van gebrek aan “moed” tijdens de parlementaire debatten.

“Je had (je hervorming) aan een stemming kunnen onderwerpen, en je zou het waarschijnlijk hebben verloren, maar dat is het spel als je in een democratie zit”, zei hij tegen parlementsleden.

De leider van Macron’s Renaissance-parlementaire fractie Aurore Bergé haalde uit naar beschuldigingen dat de regering geen compromissen had gesloten met parlementsleden en beschuldigde oppositiepartijen ervan tegen het algemeen belang in te werken.

“Als mensen spreken van een grote coalitie, dan moet dat zo zijn dat mensen samenwerken voor het welzijn van het land. Het is het tegenovergestelde dat u ons aanbiedt… u wilt ons land tot stilstand brengen, in onze instellingen en… op straat”, zei ze.

De moties van wantrouwen werden vorige week ingediend nadat Macron donderdag toestemming had gegeven voor het gebruik van een controversiële constitutionele manoeuvre om een ​​stemming in het parlement over zijn pensioenhervormingswet te omzeilen. De Franse president wil de wettelijke pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64, in een poging om de rekeningen van het Franse staatspensioenstelsel in evenwicht te brengen en de Franse pensioenleeftijd in overeenstemming te brengen met andere Europese landen zoals Spanje en Duitsland, waar het varieert van 65 tot 67 jaar oud.

De motie van wantrouwen werd in de Nationale Vergadering gestemd toen vakbondsacties vluchten, openbaar vervoer, afvalinzameling en raffinaderijen verstoorden voorafgaand aan een landelijke dag van protesten op donderdag. Vakbondsleiders hopen op machtsvertoon tegen de regering en hebben ook gewaarschuwd dat de sociale onrust dreigt toe te nemen nadat verschillende protesten in Parijs de afgelopen dagen gewelddadig zijn geworden.

‘Ik stuur deze waarschuwing naar de president, hij moet de rekening intrekken voordat er een ramp gebeurt. (Onze protesten) zijn vanaf het begin zeer gecontroleerd geweest, maar de verleiding van geweld, van radicalisering … is er”, zei CFDT-vakbondsleider Laurent Berger op zondag.

Hoewel de regering pogingen om haar omver te werpen heeft overleefd, wordt er nu volop gespeculeerd dat Macron zijn belegerde premier Elisabeth Borne zal willen vervangen in een regeringsherschikking om zijn imago op te frissen. Volgens een IFOP-JDD-enquête die zondag werd gepubliceerd, daalde de populariteitsscore van Macron in één maand tijd met 4 punten tot 28 procent.

Verdeelde oppositie

De moties van wantrouwen van maandag werden algemeen als onwaarschijnlijk beschouwd omdat de Franse Nationale Vergadering diep verdeeld is sinds de parlementsverkiezingen van vorig jaar. Terwijl de renaissancepartij van Macron haar absolute meerderheid heeft verloren, kregen de oppositiepartijen die de motie van wantrouwen steunden niet genoeg stemmen omdat de meeste parlementsleden van de conservatieven Les Républicains weigerden deze te steunen.

Les Républicains hebben tijdens het proces echter hun interne verdeeldheid en verzwakt leiderschap blootgelegd, aangezien verschillende parlementsleden de partijlijn negeerden en voor een van de moties stemden.

Elisabeth Borne zal nog een dag meemaken als premier van Frankrijk | Zwembadfoto door Gonzalo Fuentes/AFP via Getty Images

Maandag zei een van de leidende rebellen, conservatief parlementslid Aurélien Pradié, dat stemmen voor de motie van wantrouwen nodig was om “uit de chaos te komen”.

“De Macron-club heeft niet begrepen wat er aan de hand is. En als we ze moeten schokken met een motie van wantrouwen, zal ik die steunen en mijn stem lenen aan de mensen die zich geminacht voelen”, zei hij maandag tegen Europe 1 radio.