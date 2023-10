Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die „Barbarei des islamischen Terrorismus“ verurteilt, nachdem ein messerschwingender Angreifer am Freitag vor einer Schule in der nordostfranzösischen Stadt Arras einen Lehrer erstochen hatte.

Nach Angaben der Polizei wurde der Lehrer vor dem Haupteingang der Schule getötet. Er wurde in die Kehle und die Brust gestochen, bevor der Angreifer das Gebäude betrat und seinen Angriff fortsetzte, teilte die Polizei mit.

Zwei weitere Personen, ein weiterer Lehrer und ein technischer Assistent wurden schwer verletzt, von den Schülern soll jedoch keiner verletzt worden sein.

Der Angreifer, der nach Angaben der Polizei während des Angriffs „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) rief, wurde festgenommen und die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, die auf ein mutmaßliches terroristisches Motiv für den Angriff hinweist.

Was wissen wir über den Angreifer?

Der Angreifer wurde als Mohammed Mogouchkov benannt, ein 20-jähriger russischer Staatsbürger aus der südlichen Kaukasusregion Tschetscheniens, teilten Polizeiquellen mit.

Den gleichen Quellen zufolge kam Mogouschkow erstmals 2008 nach Frankreich und war den französischen Sicherheitsdiensten (DGSI) bereits wegen des Verdachts auf Radikalisierung bekannt.

Nach Angaben französischer Rundfunkanstalten handelte es sich tatsächlich um Mogoutschkow, einen ehemaligen Schüler der Schule Frankreich-Info Und BFMEr sei am Donnerstag dieser Woche von der Polizei angehalten und durchsucht worden, teilte eine Quelle der französischen Nachrichtenagentur AFP mit.

Mogoutschkows Bruder wurde laut französischer Tageszeitung ebenfalls in Gewahrsam genommen Le figarounter Berufung auf Quellen des Innenministeriums.

Sender sagten, der Verdächtige sei ein ehemaliger Student gewesen und sein Bruder sei ebenfalls festgenommen worden Bild: Denis Charlet/AFP/Getty Images

Was hat Macron sonst noch gesagt?

Präsident Macron rief das französische Volk dazu auf, „einig zu bleiben, an einem Strang zu ziehen und aufzustehen.“

Er fügte hinzu: „Die Entscheidung wurde getroffen, dem Terror nicht nachzugeben und uns durch nichts spalten zu lassen.“

Er sagte auch, dass „der getötete Lehrer wahrscheinlich dazu beigetragen hat, viele Leben zu retten“ und enthüllte, dass die Polizei einen weiteren versuchten Angriff in einem anderen Teil Frankreichs vereitelt habe.

Die Vizepräsidentin des Unterhauses des Parlaments, Naima Moutchou, sagte, die Nationalversammlung „drücke ihre Solidarität und Gedanken für die Opfer, ihre Familien und die Bildungsgemeinschaft aus, als wir erfahren, dass ein Lehrer getötet und mehrere andere verletzt wurden.“ “

Was ist das Gesamtbild?

Der Angriff erfolgt fast auf den Tag genau drei Jahre nach der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty am helllichten Tag im Jahr 2020 in der Nähe seiner Schule in einem Pariser Vorort durch einen radikalisierten tschetschenischen Flüchtling.

„Drei Jahre nach der Ermordung von Samuel Paty hat der Terrorismus erneut eine Schule heimgesucht, und zwar in einem Kontext, den wir alle kennen“, sagte Macron.

Der Angriff erfolgte auch, weil die französischen Sicherheitsdienste angesichts des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten und angesichts der großen jüdischen und muslimischen Bevölkerung in Frankreich in höchster Alarmbereitschaft waren.

rc,mf/sms (AFP, AP, dpa, Reuters