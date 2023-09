PARIS – Der französische Präsident Emmanuel Macron hüpft von einem diplomatischen Treffen zum nächsten, aber es gibt einen Ort, an den er nicht geht – und das ist die UN-Generalversammlung in New York.

Macron ist nicht allein. Auch andere Schwergewichte erscheinen nicht zum globalen Diplo-Fest.

Zusätzlich zu den Abwesenheiten von Xi Jinping aus China und Wladimir Putin aus Russland fehlen auch der Brite Rishi Sunak und der Inder Narendra Modi nächste Woche in New York.

Alle haben unterschiedliche und unterschiedliche Gründe, nicht an dem Treffen teilzunehmen, an dem Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teilnehmen. Das wahrscheinliche Ergebnis ist, dass US-Präsident Joe Biden und seine Rede wahrscheinlich noch mehr Aufmerksamkeit erhalten werden als in den Vorjahren.

Während Putin und Xi die Versammlung häufig auslassen, sorgt die Abwesenheit von Sunak und Macron für Aufsehen. Sowohl das Vereinigte Königreich als auch Frankreich haben ständige Sitze im UN-Sicherheitsrat, was bedeutet, dass nur ein Staatschef der fünf Länder, die ständige Sitze haben, an der Zusammenkunft teilnehmen wird.

Mehreren französischen Beamten zufolge hat Macron Terminkonflikte, da er König Karl III. zu einem Besuch einladen wird, der aufgrund der Unruhen in Frankreich bereits einmal verschoben wurde. Auch Keir Starmer, Vorsitzender der Labour Party im Vereinigten Königreich, plant nächste Woche ein Treffen mit Macron in Paris. Am kommenden Wochenende wird der französische Präsident auch Papst Franziskus in der Hafenstadt Marseille begrüßen.

Beamte des Elysée-Palastes äußerten sich zu dieser Geschichte nicht.

Sunaks Abwesenheit ist umso überraschender, als es seine erste Generalversammlung seit seinem Amtsantritt im vergangenen Oktober wäre. Allerdings haben Sunak und seine Konservative Partei in den Umfragen in letzter Zeit abgeschlagen, was darauf hindeutet, dass Wahlschwierigkeiten bevorstehen und der Fokus verstärkt auf das Inland gerichtet sein wird.

Das Treffen in New York folgt auch dem G20-Gipfel in Indien, der ein Kommuniqué zur Unterstützung der territorialen Integrität der Ukraine vorlegte, das jedoch keine direkte Verurteilung Russlands beinhaltete.

„Macron war gerade beim G20-Gipfel. Er wird viel Außenpolitik betrieben haben, daher ist es eine Frage der Ausgewogenheit und der Zeit“, sagte ein französischer Minister, dem Anonymität gewährt wurde, um offen über ein sensibles Thema zu sprechen.

„Der andere Punkt der Generalversammlung der Vereinten Nationen besteht darin, eine große Rede zu halten, aber es hat keine Überarbeitung der französischen Außenpolitik gegeben, sodass es nicht notwendig ist, jedes Jahr eine zu halten“, fügte der Minister hinzu.

Der französische Präsident hat auch eigene diplomatische Initiativen, denen er Leben einhauchen möchte, etwa seinen neuen globalen Finanzpakt, für den er Unterstützung zu gewinnen hofft.

Veränderte Ziele

In Frankreich gibt es sogar in Macrons eigenen Reihen Bedenken, dass die Abwesenheit des Präsidenten angesichts der erklärten Unterstützung Frankreichs für den Multilateralismus und der Begeisterung des Präsidenten für Diplomatie ein negatives Signal an die Welt senden könnte. Anne Genetet, eine Abgeordnete von Macrons Renaissance-Partei, sagte, sie sei „sehr überrascht“, als sie hörte, dass er nicht gehen würde.

In Frankreich gibt es sogar in Macrons eigenen Reihen Bedenken, dass die Abwesenheit des Präsidenten ein negatives Signal an die Welt senden könnte | Anna Moneymaker/Getty Images

„Es wird ein Verlust für uns sein … Ich bin davon überzeugt, dass es nützlich ist, zur UNGA zu gehen, da es dort große Reden und diplomatische Gespräche gibt, die wirklich intensiv sind. Es ist wichtig, andere zu verstehen und zu überzeugen“, sagte sie.

Macron hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen bisher nur ein einziges Mal ausgelassen, nachdem Amerika beschlossen hatte, ein Sicherheitsbündnis mit Australien und Großbritannien einzugehen

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an der diesjährigen Generalversammlung teilnehmen und hofft, über seine westlichen Verbündeten hinaus Unterstützung für seinen 10-Punkte-Friedensplan zu gewinnen, eine Initiative, die Paris tatkräftig unterstützt hat. Laut einem hochrangigen französischen Diplomaten schmälert die Abwesenheit des Präsidenten diese Unterstützung nicht. „Die französische Diplomatie hört nicht auf, weil der Präsident nicht geht“, sagte er.

Die Entscheidung könnte jedoch zu Veränderungen in der Art und Weise führen, wie Frankreich die Welt sieht und wo es seine diplomatische Energie investieren sollte.

„Den UN geht die Kraft aus, sie verlieren an Sichtbarkeit, wer weiß heutzutage, wer der UN-Generalsekretär ist?“ fragte ein ehemaliger französischer Beamter, dem wie anderen hier zitierten Anonymität gewährt wurde, um ein sensibles Thema zu diskutieren, und stellte fest, dass sich der Schwerpunkt der Welt nach Osten und Süden verschiebt.

In diesem Sommer versuchte Macron, eine Einladung zum BRICS-Gipfel in Südafrika zu bekommen, und Frankreich investierte in den letzten Jahren zunehmend in asiatische Foren wie APEC oder ASEAN.

Nahal Toosi, Paul de Villepin und Sarah Paillou trugen zur Berichterstattung bei.