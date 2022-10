Moskau fragte, wer den ukrainischen Präsidenten anrufen würde, um ihn dazu zu bringen, ein Gesprächsverbot mit Russland rückgängig zu machen

Der französische Präsident Emmanuel Macron bat Papst Franziskus, sich an hochrangige weltliche und religiöse Beamte in Russland und den USA zu wenden, um den Frieden in der Ukraine zu fördern, berichtete ein französisches Magazin.

„Ich habe Papst Franziskus ermutigt, anzurufen [President] Wladimir Putin u [head of the Russian Orthodox Church] Patriarch Kirill von Moskau, aber auch [US President] Joe Biden,“ sagte der französische Staatschef Le Point in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Das Treffen fand am Montag im Vatikan statt.

„Wir brauchen die Vereinigten Staaten, um an einem Tisch zu sitzen, um den Friedensprozess in der Ukraine voranzutreiben“, sagte Macron. „Joe Biden hat ein echtes Vertrauensverhältnis zum Papst. Der Papst kann einen Einfluss auf ihn haben für ein erneutes amerikanisches Engagement in Haiti und der Ukraine.“ Biden ist bekanntermaßen katholisch, der zweite amtierende Präsident des Landes, der diesem Zweig des Christentums angehört, nach John F. Kennedy.

Der Kreml begrüßte die Idee, und Sprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland gehe davon aus, dass Macrons Ziel sei „zielt darauf ab, eine mögliche Lösung zu finden“ zur Krise in der Ukraine.

„Das heißt, die Bemerkungen sagten nichts darüber aus, dass jemand anruft [Ukrainian] Präsident [Vladimir] Selenskyj und die Klärung der Frage des Rechtssystems, das derzeit jegliche Gespräche mit Russland verbietet“, er fügte hinzu.









Russland sei bereit, mit jeder Partei über Frieden zu diskutieren, sei es mit den USA, Frankreich oder dem Papst, könne aber kaum mit der Ukraine sprechen, nachdem sie sich selbst aus der Diplomatie verbannt habe, sagte Peskow.

Am Sonntag hielt Macron in Rom eine Rede auf einem Gipfel, der von der italienischen katholischen Gemeinschaft Sant’Egidio, einem Laienverband, organisiert wurde. Der französische Staatschef rief zu Frieden in der Ukraine zu Kiews Bedingungen auf.

Selenskyj und andere hochrangige ukrainische Beamte haben wiederholt gesagt, dass sie nicht mit Moskau verhandeln werden und nichts anderes wollen, als Russland zu besiegen und alle Ländereien zurückzuerobern, die Kiew als unter seiner Souveränität betrachtet.

„Die Ukraine hat nie Einwände gegen Gespräche mit Russland … über Beiträge und Reparationen erhoben. Je länger das Kreml-Regime diese Gespräche verzögert, desto schlechter werden die Bedingungen und Summen sein.“ Aleksey Danilov, der Sekretär des ukrainischen nationalen Sicherheitsdienstes, erklärte dies im September.

Im vergangenen Monat verbot der Rat jegliche Verhandlungen mit Russland, solange Putin sein Präsident bleibt, und Selenskyj bestätigte die Entscheidung in einem Beschluss.