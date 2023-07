PARIS – Frankreich hält an einer Vereinbarung zur Ausweitung der NATO-Reichweite nach Asien fest und eröffnet damit am Vorabend eines wichtigen Gipfeltreffens nächste Woche eine Spaltung des westlichen Sicherheitsbündnisses.

Seit Monaten diskutieren NATO-Beamte über Pläne zur Eröffnung eines Verbindungsbüros in Japan, das in einer Zeit wachsender Spannungen zwischen dem Westen und China den ersten Außenposten der Verbündeten in der Region darstellen würde.

Der jährliche Gipfel der Staats- und Regierungschefs nächste Woche in Litauen – der vor dem Hintergrund des russischen Krieges in der Ukraine stattfand – war als Anlass für Fortschritte bei dem Plan vorgesehen.

Doch der französische Präsident Emmanuel Macron hat Einspruch erhoben und darauf bestanden, dass eine solche geografische Ausweitung das Risiko berge, den Aufgabenbereich des Bündnisses zu weit von seinem ursprünglichen Nordatlantik-Schwerpunkt zu verlagern.

„Wir sind grundsätzlich nicht dafür“, sagte ein Beamter des Elysée-Palastes am Freitag gegenüber Reportern. „Was das Amt betrifft, so haben uns die japanischen Behörden selbst mitgeteilt, dass sie ihm nicht besonders verbunden sind.“

Der französische Beamte bestand darauf, dass die NATO geografisch auf den Nordatlantik beschränkt sei. „NATO bedeutet Organisation des Nordatlantikvertrags“, sagte der Beamte und fügte hinzu, dass die Artikel 5 und 6, die Kernpunkte des Bündnisses, „geografischer Natur“ seien.

Der Plan der NATO, ihr erstes Büro in Asien zu eröffnen, erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Besorgnis über Chinas aggressives Verhalten auf See und auf See gegenüber Taiwan und den US-Truppen in der Region. Wie Frankreich ist auch China gegen die Idee.

„Wir haben gesehen, dass die NATO darauf aus war, nach Osten in diese Region vorzudringen, sich in regionale Angelegenheiten einzumischen und eine Blockkonfrontation anzuzetteln“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, letzten Monat. „Die Mehrheit der asiatischen Länder … lehnt die Entstehung von Militärblöcken in der Region ab. Sie begrüßen den Einsatz der NATO in Asien nicht.“

Während einige andere NATO-Verbündete ebenfalls Bedenken hinsichtlich des neuen Amtes haben sollen, geben drei europäische Diplomaten mit Kenntnis der laufenden Verhandlungen zu, dass der stärkste Widerstand aus Frankreich kommt.

Macron ist seit Jahren gegen eine verstärkte Nato-Fokussierung auf China. Im Jahr 2021 sagte er nach einem NATO-Treffen, dass „wir unsere Ziele nicht verwechseln sollten“ und argumentierte: „Die NATO ist eine militärische Organisation, die Frage unserer Beziehung zu China ist nicht nur eine militärische Frage.“ Die NATO ist eine Organisation, die den Nordatlantik betrifft, China hat mit dem Nordatlantik wenig zu tun.“

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hingegen hat sich für tiefere Verbindungen mit Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt. Die Staats- und Regierungschefs Japans, Südkoreas, Australiens und Neuseelands werden nächste Woche zum zweiten Mal in Folge am NATO-Gipfel in Vilnius teilnehmen.

„Wir sollten nicht den gleichen Fehler mit China und anderen autoritären Regimen machen“, sagte Stoltenberg im Februar. Sein Kommentar wurde als eine Verbindung zwischen der Ukraine und Taiwan angesehen. „Was heute in Europa passiert, könnte morgen in Asien passieren“, sagte er.

Laura Kayali berichtet aus Paris und Stuart Lau aus Brüssel.