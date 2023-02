CNN

Er zijn geen slechte dagen in het huis van Macklemore.

De rapper deelde maandag een video op Instagram waarin hij zijn 7-jarige dochter Sloane heeft gezien om te helpen bij het regisseren van de videoclip voor zijn nieuwe nummer ‘No Bad Days’.

‘Ik ben een beetje nerveus om dit te vragen, als ik eerlijk ben,’ zei Macklemore tegen Sloane, die naast haar vader zit voor een stuk papier vol krabbels aan een tafel.

Macklemore vertelde zijn dochter dat hij zo onder de indruk was van haar “werkethiek” toen ze hem onlangs hielp bij het produceren van zijn golfkledinglijn Bogey Boys, en voegde eraan toe: “Ik hield absoluut van je stijl.”

Hij bleef haar vertellen dat hij probeerde een videoclip te bedenken voor zijn aankomende nummer “No Bad Days”, dat op zijn nieuwe album “Ben” staat dat op 3 maart uitkomt, en zei dat hij een “gek idee” had. ”

“Ik heb een regisseur nodig en ik dacht: wat als jij de videoclip zou regisseren?” stelde Macklemore voor.

Geschokt giechelde Sloane en riep opgewonden uit: “Dat is een ja!” Het vader-en-dochter-duo deelde toen een feestelijke omhelzing terwijl Sloane de tranen uit haar ogen veegde en treffend zei: “Actie!”

Dit is niet de eerste keer dat Macklemore zijn dynamische dochter inschakelt om mee te wegen in zijn werk. De rapper deelde in 2021 een video waarin hij zijn nummer ‘Next Year’ speelde voor Sloane.

“Niet je beste, maar ik hou nog steeds van je”, meende ze na het beluisteren van het lied.

Hopelijk gaat Sloane’s volgende onderneming, het regisseren van de videoclip van haar vader, veel beter.