“Het was absoluut een herinnering dat alles wat ik voor mijn herstel doe, het eerste zal zijn dat ik verlies”, gaf Macklemore toe. “Ik denk dat het voor mij geen lineair pad is. Het is de enige ziekte die je vertelt: ‘Je hebt geen ziekte.'”

Hij merkte op dat naast zijn best doen en het maken van fouten onderweg: “Er zijn ook enkele (fouten) in de toekomst, ergens langs de lijn, in een bepaalde hoedanigheid met mijn leven, maar ik wil dat gewoon kunnen delen met de mensen die ik liefheb en die mij volgen.”

Macklemore – wiens derde studioalbum Ben komt uit op 3 maart – weerspiegeld hoe zijn worstelingen een rol hebben gespeeld in zijn muziek.

“De terugval was een kans voor mij om terug te gaan naar die plaats van ‘Oké, wat is er aan de hand?'”, deelde hij. “Laat me erover praten en laten we ons kwetsbaar opstellen.”