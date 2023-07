Wir haben noch nicht das bestmögliche Theater gesehen. Weil es unter diesen Bedingungen nicht entstehen kann. Wir müssen gemeinsam dagegen ankämpfen.

Im Berliner Maxim-Gorki-Theater herrscht weiterhin ein „Klima der Angst“. Das berichtet der RBB in einer letzte Woche veröffentlichten Recherche, in der Mitarbeiter des Theaters sagen, dass sich in den Jahren seit den Berichten über Machtmissbrauch und der öffentlichen Debatte nicht viel verbessert habe: Die Stimmung sei dieselbe geblieben. Auch bei der Verarbeitung gibt es Unstimmigkeiten.

Im Theater ist viel los. Künstler und Mitarbeiter fordern eine Wende hin zu einem Unternehmen mit fairen Arbeitsbedingungen und einer guten Atmosphäre. Es tut sich etwas in der Kulturpolitik. In einigen Häusern herrscht bereits ein neuer, lockererer Führungsstil. Das Publikum ist überraschend ruhig.

Die schlechten Arbeitsbedingungen nehmen ihm viel ab: Wir haben noch nicht das bestmögliche Theater gesehen. Weil es unter diesen Bedingungen nicht entstehen kann. Dem Publikum fehlen vielversprechende Theatermacher, neue kreative Impulse werden durch befristete Verträge und starre Hierarchien erstickt.

Kunst derer, die die Machtstruktur überleben

Die Kunst der interessantesten Künstler sehen wir derzeit nicht in den deutschsprachigen Stadt- und Landestheatern. Wir sehen die Mühen derer, die von zu Hause genug finanzielle Unterstützung hatten, um ihre Ausbildung und die ersten Jahre des Hungers zu überstehen. Wir sehen auch viel Drama von Menschen, deren Eltern bereits im Unternehmen sind und ihnen die Türen geöffnet haben. Was am Ende bleibt, ist die Arbeit derjenigen, die irgendwie gut darin sind, sich in diesem Machtgefüge zurechtzufinden.

Die interessantesten Künstler werden unter diesen Bedingungen niemals eine Bühne betreten und wenn doch, werden sie schnell aus dem Rampenlicht verschwinden. Fast alle unsere Kollegen haben so jemanden kennengelernt: Während der Ausbildung oder beim Berufseinstieg gab es diesen einen Menschen, der alle verzauberte. Die talentierter, lustiger und kreativer war als der Rest des Jahres und dann aufgab, weil sie dem Druck nicht standhalten konnte oder einfach nicht die Integrität hatte, sich anzupassen.

In einem Theater, das offener und fürsorglicher ist und seine Leute gut bezahlt, in einem Theater wie diesem hätten wir sehen können, wozu diese Leute fähig sind und was sie ihrem Publikum zu bieten haben. Wäre das nicht ein guter Grund für eine öffentliche Initiative, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt?

Die Kühe sind glücklich, die Künstler nicht

Wo sind die Petitionen von Abonnenten, die mit Entlassung drohen, wenn die Vorwürfe des Machtmissbrauchs in ihrem Theater nicht aufgeklärt werden? Ich sehe keine Social-Media-Beiträge, in denen Leute sagen: „Ich denke darüber nach, Karten für XY zu besorgen. Weiß jemand, wie die Produktion gelaufen ist?“

Wer Bio-Wein, Milch von glücklichen Kühen und fair produzierten Kaffee kauft, sollte auch in Sachen Kunst politisch konsumieren.