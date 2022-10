Machtmissbrauch durch Fußballprofis – Journalist: Die Angst der Ex-Partner sitzt tief

Deutsche Fußballprofis und Berater nutzen Geheimhaltungsvereinbarungen, um Gewalt gegen ihre Partner zu vertuschen. (Bild)

Gegenüber dem Forschungszentrum CORRECTIV und der „Süddeutschen Zeitung“ sprechen die Frauen, die in einer Beziehung zu den Spielern stehen, erstmals von struktureller Gewalt. Sie haben einen Tipp bekommen, sind ihm nachgegangen und haben weitere Frauen gefunden, sagt Gabriela Keller mit Blick auf die gemeinsame Recherche. Die größte Schwierigkeit bei der gemeinsamen Recherche sei gewesen, „Frauen zu finden, die es wagen, anonym darüber zu sprechen, denn die Angst und das Gefühl der Ohnmacht sitzen bei diesen Frauen sehr tief“.

Die Journalistin Gabriela Keller weiß: „Wenn sie Gewalt erlebt haben, dann ist das oft eine Form von, ich würde sagen, erlernter Hilflosigkeit, die auch damit zusammenhängt, dass es in dieser Fußballwelt keine anderen Kontakte gibt. Und dann doch.“ um für sich selbst zu dem Schluss zu kommen, dass ihnen etwas wirklich Schlimmes passiert ist und dass man sich dagegen wehren kann und sollte.“

Die Forschung zeigt bestimmte Muster

Die Untersuchung befasst sich mit neun Fällen. Das reicht natürlich nicht aus, um zu sagen, wie weit verbreitet der Machtmissbrauch bei tausenden Spielern ist. „Was uns aber erschreckt hat, ist, dass es gewisse Muster und starke Parallelen gibt, die immer wieder auftauchen bei diesen ganz unterschiedlichen Frauen, die mit ganz unterschiedlichen Fußballern zusammen waren“, betont Gabriela Keller.

Frauen beschreiben alle Arten von Gewalt

Laut der Mitarbeiterin von CORRECTIV sprachen die Frauen von schwerer körperlicher und psychischer Gewalt, aber auch von wirtschaftlicher Gewalt. „Ihnen wurde immer wieder gesagt, dass sie niemanden außerhalb der Fußballwelt ansprechen sollten. Also nicht zur Polizei gehen, natürlich nicht in den Medien darüber sprechen. Das Beste, was zu tun ist, wenn.“ es passiert überhaupt, ist in der Fußballwelt, also kontaktiere vielleicht den Agenten, vielleicht einen Spieler selbst und suche dort jemanden zum Reden“, sagt Keller.

Zum Schweigen gebracht mit Vertraulichkeitsverpflichtungen

Nach Angaben des Forschungsnetzwerks weisen die Fälle ein erhebliches Machtungleichgewicht auf. Einige der Frauen sprechen von medialem, rechtlichem und emotionalem Druck auf sie. In einigen Fällen wurden sie durch Vertraulichkeitsvereinbarungen zum Schweigen gebracht.

Hoffnung, dass Frauen aus dem System ausbrechen

Mit der Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse hofft Gabriela Keller, Licht in diese Zusammenhänge zu bringen. Und: „Die Angst, die diese Frauen vor den Folgen einer Verletzung der Verschwiegenheitspflicht haben, ist weitgehend unrealistisch. Also rechtlich kann ihnen nicht so viel passieren, wenn man gegen die Verschwiegenheitspflicht verstößt. Die Hoffnung wäre, dass das Problem erkannt wird und dass die Frauen haben vielleicht auch die Möglichkeit, Kontakte zu finden, dass sie sich trauen, dieses System zu verlassen und Hilfe in der Welt zu suchen, die nichts mit Profifußball zu tun hat.“

Die ausführliche Recherche können Sie auf correctiv.org nachlesen.