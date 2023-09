Was in aller Welt21:39Baumpflanzer stehen in ganz Kanada vor unzähligen Herausforderungen

Verglichen mit dem Ziel der Bundesregierung, zwei Milliarden Bäume zu pflanzen, könnte eine lokale gemeinnützige Organisation wie PlantForever wie ein einzelnes Blatt im Wind erscheinen.

Doch für Gründungspräsident Marmik Patel geht es bei der Arbeit um mehr als bloße Zahlen. Es geht darum, den Betondschungeln wieder Grünflächen zu verleihen und dabei zu helfen, Verbindungen zwischen Großstädtern und der Natur herzustellen.

PlantForever ist eine von Studenten geführte Initiative, die 2017 gegründet wurde. Hausbesitzer in Edmonton und Saskatoon können sich bei der Gruppe registrieren, um gegen eine Mindestspende von 10 US-Dollar pro Baum Bäume auf ihrem Grundstück zu pflanzen – und der erste Baum ist kostenlos.

„Das ideale Ergebnis besteht darin, dass jede Großstadt einen hohen Baumkronenanteil hat, Möglichkeiten für Parks und Bäume an Häusern und öffentlichen Grundstücken hat und nicht die Diskrepanz spürt, die wir in vielen Großstädten sehen, wo es nur Beton und Straßen gibt und nicht genug.“ Natur“, sagte Patel, ein 21-jähriger Informatikstudent an der University of Saskatchewan, gegenüber CBC Was in aller Welt.

Die Bundesregierung setzt ihre Bemühungen fort, bis 2031 zwei Milliarden Bäume zu pflanzen, obwohl die kanadische Umweltaufsichtsbehörde Anfang des Jahres Kommentare abgegeben hatte, in denen es hieß, Ottawa nutze „kreative Buchhaltung“, um zu behaupten, es habe seine Ziele übertroffen.

Was in aller Welt sprach mit Menschen, die sich leidenschaftlich ihrer Baumpflanzungsmission widmen, und erfuhr von einigen der wissenschaftlichen und bürokratischen Herausforderungen, denen sie dabei gegenüberstehen.

Mehr vom anderen Grün (Geld)

Laut Patel steht PlantForever vor zwei großen Herausforderungen: Lagerung und Finanzierung.

„Für Edmonton hatten wir in dieser Saison über 500 Bäume“, sagte er in einem Interview Anfang des Sommers. „Es ist ziemlich schwierig, das in das Zuhause einer einzelnen Person zu integrieren.“

Laut Patel hat PlantForever in der Saison 2023 mehr als 500 Bäume in Edmonton verteilt und gepflanzt. Zu den Zielen der gemeinnützigen Organisation gehört es, die Baumkronen der Stadt zu vergrößern und dabei zu helfen, Verbindungen zwischen Bürgern und der Natur aufzubauen. (Für immer pflanzen)

Einige seiner Teammitglieder boten in ihren Häusern Platz für die Lagerung von Bäumen an, die auf die Pflanzung warteten. Im Idealfall würde Patel gerne jemanden finden, der ihm während seiner Arbeit eine größere Fläche zur Verfügung stellt.

Patel möchte auch über die Einnahmen durch Spenden hinausgehende Einnahmequellen erschließen.

PlantForever ist nicht groß genug – es wird online als ein 11-köpfiges Team mit 50 Freiwilligen beschrieben –, um sich für eine Bundesfinanzierung im Rahmen des 2 Billion Trees (2BT)-Programms zu qualifizieren. Dafür müssen mindestens 10.000 Bäume pro Jahr gepflanzt werden.

Patel sagte, er hoffe, die Gruppe als Wohltätigkeitsorganisation registrieren zu lassen, damit sie Anspruch auf Fördermittel habe, die gemeinnützigen Organisationen normalerweise nicht zur Verfügung stünden.

Ein paar hundert Bäume klingen im Großen und Ganzen vielleicht nicht viel, aber sie sind „großartig“ und „enorm, enorm wichtig“, sagte David Wallis, Wiederaufforstungspolitik- und Kampagnenmanager bei Nature Canada, einer in Ottawa ansässigen Umweltorganisation.

„Das meiste Land in städtischen und vorstädtischen Gebieten befindet sich in Privatbesitz, und diese Landstücke müssen Teil der Lösung zur Lösung der Biodiversitätskrise sein“, sagte er. Es sei ein großer Fortschritt im Vergleich zu Rasenflächen, die seiner Meinung nach „nichts für die Artenvielfalt tun“ und eher „großen grünen Wüsten“ ähneln.

2 Millionen Bäume in Edmonton

Die Stadt Edmonton ist mit eigenen Baumpflanzinitiativen beschäftigt.

Im Jahr 2020 wurde das Ziel festgelegt, bis zum Jahr 2050 zwei Millionen neue Bäume zu pflanzen. Zu Beginn des Frühjahrs aktualisierte das Unternehmen das Ziel und gab an, dieses Ziel nun bis 2030 erreichen zu wollen.

„Zwei Millionen Bäume zu pflanzen ist definitiv ein hohes Ziel … daher fühlten sich die daran arbeitenden Teams in der Vergangenheit meiner Meinung nach überfordert“, sagte Nicole Fraser von der Park- und Straßenabteilung von Edmonton.

„Aber in letzter Zeit waren die Leute meiner Meinung nach aufgeregter.“

Baum für Baum die Artenvielfalt in Städten wiederherstellen Studien haben gezeigt, dass städtische Gebiete für die ökologische Wiederherstellung und die Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels wichtig sind. Viele lokale Gruppen ergreifen Maßnahmen, indem sie Bäume pflanzen.

Seitdem dieses Ziel festgelegt wurde, haben sie 5.164 Bäume auf Boulevards und Freiflächen gepflanzt und Bäume auf 33 Hektar zur Einbürgerung gepflanzt – ein Prozess zur Wiedereinführung der biologischen Vielfalt wie Bäume, Sträucher und Blumen, die in einem Gebiet heimisch sind, sagte sie.

Das mache aber nur einen Teil des Bildes aus, sagte sie. Jährlich sterben in Edmonton etwa 3.000 Bäume aufgrund von Dürre, starker Kälte, Wind oder Fahrzeugverschmutzung. Ein Großteil der Pflanzarbeiten der Stadt soll diesen verlorenen Boden decken.

Es war nicht immer einfach, mitzuhalten.

In den zehn Jahren zwischen 2000 und 2009 – einem Zeitraum, der zu den trockensten Jahren in der Geschichte Edmontons gehört – hat die Stadt Schätzungen zufolge fast 42.000 Bäume verloren, konnte aber nur 15.560 ersetzen.

„Wenn Sie Ihr derzeitiges Walddach nicht pflegen, können Sie es nicht wachsen lassen“, sagte sie.

Wälder der Zukunft

Im Jahr 2017 wurden in British Columbia fast 40.000 Menschen aufgrund von Waldbränden aus ihren Häusern evakuiert. Die größte betroffene Gemeinde war Williams Lake, eine Stadt mit knapp über 10.000 Einwohnern.

Laut Chief Willie Sellers von der nahegelegenen Williams Lake First Nation verbrannten Hunderttausende Kubikmeter Holz in den umliegenden Wäldern entweder teilweise oder „verbrannten bis zur Kruste“.

Nach den Bränden gab es eine umfangreiche Aktion zur Rettung von nutzbarem Holz, gefolgt von einer Neubepflanzung des Landes, um hoffentlich seine künftige ökologische Gesundheit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten, selbst angesichts extremer Wetterbedingungen, die sich voraussichtlich verschlimmern.

„Wenn wir nun in die Zukunft blicken, heißt es: ‚Was tun wir im Waldbau, um sicherzustellen, dass uns diese natürliche Ressource auch für zukünftige Generationen zur Verfügung steht?‘“, sagte Sellers.

Willie Sellers ist Häuptling der Williams Lake First Nation. (Julie Elizabeth Photography/Eingereicht von John Walker)

Waldbau ist die Wissenschaft des nachhaltigen Ökosystemmanagements in Wäldern, indem deren Entstehung, Wachstum, Zusammensetzung und Gesundheit so gesteuert werden, dass unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele erfüllt werden.

Brad Pinno, außerordentlicher Professor an der University of Alberta und Experte für Waldbau, dessen Forschung sich auf westliche boreale Wälder konzentriert, sagt, der Klimawandel habe es schwieriger gemacht, über die langfristige Gesundheit von Bäumen nachzudenken.

„In der Vergangenheit haben wir oft gesagt, dass lokale Bäume normalerweise die besten Bäume zum Pflanzen sind. Sie sind besser an die Wachstumsbedingungen, das Klima, die Bodenverhältnisse usw. angepasst“, sagte er.

„Aber jetzt müssen wir darüber nachdenken, wenn wir diese Bäume in den nächsten 50 bis 100 Jahren in unserer Landschaft haben wollen, müssen sie vielleicht auch für das zukünftige Klima gerüstet sein.“

Mitglieder der Williams Lake First Nation pflanzen Hunderttausende Setzlinge, um die Region wieder aufzuforsten, die 2017 durch Waldbrände zerstört wurde. (Eingereicht von John Walker)

Laut John Walker, Förster der Williams Lake First Nation, hat Williams Lake im Jahr 2022 426.000 Bäume gepflanzt, mit dem Ziel, im Jahr 2023 weitere 400.000 und im Jahr 2024 300.000 zu pflanzen.

„Es hat tatsächlich etwas mehr als zwei Wochen gedauert, um 426.000 Bäume zu pflanzen. Die größte Herausforderung bei diesem Projekt besteht darin, wie schwierig es ist, in dieser Gegend einen Baum zu züchten; das ist schwieriger, als ich dachte“, sagte Walker.

In einigen Teilen der Gegend um Williams Lake kam es während der Wintersaison zu einem fast 90-prozentigen Baumsterben, sagte er.

Ein einzelner Sämling lugt in der Nähe von Williams Lake, BC, aus dem Boden (Eingereicht von John Walker)

Laut Sellers ist das Pflanzen von Bäumen Teil des Respekts vor dem Land und der indigenen Kultur.

„Die Verwaltung des Landes muss in den Alltag der modernen Welt rund um die Forstwirtschaft integriert werden“, sagte er.

„Wir sind nicht nur Verwalter des Landes, sondern auch des Klimas und der Umwelt, in der wir alle leben und die wir feiern können.“