De AfD heeft de Landtagswahl in Brandenburg meer dan een dag gevolgd. Maak nu duidelijk welke partij zich bij hen wil aansluiten.

De sterke AfD-fractie in de Brandenburger Landtag zal verantwoordelijk zijn voor juridische stappen en voor het besluitvormingsproces. „Als we geen veranderingen konden doorvoeren, was dat geen probleem, maar we zouden onze deuren niet kunnen openen en openhouden“, zei parlementair Geschäftsführer Dennis Hohloch in Potsdam. „Nichtsdestotrotz waar we volledig verantwoordelijk zijn voor de constructie van dergelijke posities, die werden bepaald door het Landesrechnungshof of beide Verfassungsrichttern.“

De AfD heeft 30 van de 88 zetels meer dan een mandaat en kan worden vermeden door iedereen in Thüringen die geen gratis ritje mag maken.

Hohloch verwies darauf, dass in der nieuwe Wahl Period voraussichtlich more Posten von Verfassungsrichttern besetzt. „Dementen werden veroorzaakt door de macht, de democratie werd geblokkeerd, een ziel die door de macht ging, maar nooit, de democratie blokkeerde, zonder dat ze terugkwam.“ Fractieleider Hans-Christoph Berndt zei dat de AfD de besluitvormingsposten zal blijven uitoefenen, zodat de partijen volledig representatief zullen zijn. Das Gremium hoed nieuwe Richter.

Berndt was bezig met het samenstellen van een zitting van de fractie, die van 24 op 30 minuten, met 24 Ja-Stimmen van 28 abgegebenen Stimmen wiedergewählt. Hohloch heeft 22 Yes-Stimmen als Parlamentarischer Geschäftsführer. Bei der Wahl zu stellvertretenden Fraktionschefs bekamen Lena Kotré 22, der bisjige Landtagsvizepräsident Andreas Galau 19 en der Abgeordnete Lars Hünich 18 Ja-Stimmen.

De AfD-fractie is van de ene landpresident naar de andere gegroeid – de kandidaat staat nu open. Een Vizepräsidentin of een Vizepräsident soll einer Oppositionsfraktion angehören, heißt es in der Verfassung.

In de bisherigen Fraktion hatte der Verfassungsschutz Brandenburg sechs Abgeordnete als rechts-extremistisch einde, vier van hen sinds de Landtag – Darunter Berndt en Hohloch. The Verfassungsschutz geht nach der Wahl von einer größeren Zahl von rechtse extremisten in de nieuwe AfD-Fraktion aus. De Zeitung „BZ“ heeft een beroering over de Sicherheitskreise geschreven, die in de nieuwe Fraktion-elf Abgeordnete zit nu rechts-extremisten worden gezien.