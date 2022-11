Machen Sie Thanksgiving einfach mit 15 Küchenfunden, von denen Sie nie wussten, dass Sie sie brauchen

Selbst wenn Sie rechnen, bevor Sie Ihren Truthahn in den Ofen stellen, ist es schwer, ihn nicht millionenfach zu überprüfen, bis er gar zu sein scheint. Wenn Ihnen das Szenario nur allzu bekannt vorkommt, sehen Sie sich diese Einweg-Popup-Timer an. Der rote Stiel erscheint, um anzuzeigen, dass Ihr Truthahn je nach Marke auf die richtige Temperatur gekocht wurde. Dieses Set hat zwei Pop-up-Zeiten, die jeweils für eine Verwendung gut sind.

Ein Käufer schwärmte: „Ich liebe diese Truthahn-Pop-up-Timer. Sie können sich darauf verlassen, dass sie zum perfekten Zeitpunkt erscheinen. Sie sind so schön zu haben, besonders wenn Sie einen Truthahn oder ein Brathähnchen kaufen, das keinen Pop-up-Timer hat in ihnen, was mir schon mehrmals passiert ist. Danke, dass Sie diese mitnehmen, da sie woanders schwer zu finden sind.“

Jemand anderes teilte mit: „Diese kleinen Pop-up-Timer sind großartig. Ich verwende sie immer zu Thanksgiving in meinem Truthahn und ich bekomme immer einen saftigen, goldbraunen Vogel. Wenn der Timer auftaucht, ist der Truthahn fertig.“