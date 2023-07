Haben Sie von den sengenden Temperaturen gelesen, die diesen Sommer in den Südstaaten herrschten? Nun ist das Illinois Valley an der Reihe.

Die 10-Tage-Prognose für Nord-Illinois sieht ziemlich erfreulich aus. Der Nationale Wetterdienst bestätigte am Samstag, dass das Hitzesystem, das die Rekorde im Süden zum Erliegen brachte, jetzt nach Osten tendiert und zumindest die Region der Großen Seen streifen wird.

Die Prognosen sind schwankend und die sich ständig ändernden 10-Tage-Aussichten für Peru zeigten zeitweise Höchstwerte von 99 Grad am kommenden Donnerstag und Freitag. Am Samstag zeigte AccuWeather nicht an, dass das Illinois Valley die Jahrhundertmarke erreicht, rechnete jedoch mit einer unangenehmen Zeitspanne heißer Tage, die am Donnerstag ihren Höhepunkt bei 95 Grad erreichten.

Dies könnte 10 Grad über dem Durchschnitt liegen — Brett Borchart, leitender Meteorologe, National Weather Service

Das Illinois Valley wird jedoch am Rande dieser Hitzezone liegen. Brett Borchardt, ein leitender Meteorologe beim National Weather Service in Romeoville, sagte, dies könne zu schwankenderen Temperaturen oder vielleicht zu Gewittern führen. Die Region greift ebenso wahrscheinlich zum Regenschirm wie zum Einstellen des Thermostats.

„Es ist noch etwas zu früh, um zu sagen, ob wir einen Hitzehinweis oder eine Hitzewarnung haben werden“, sagte Borchardt, „aber dies ist ein Zeitraum, in dem wir genau beobachten müssen.“

Dem Anrufaufkommen bei einem HLK-Dienstleister nach zu urteilen, beobachten die Menschen vor Ort bereits die Prognose und ergreifen Maßnahmen.

„Ja, in letzter Zeit klingelt das Telefon“, sagte Matt Krewer, Leiter der HVAC-Abteilung bei Town & Country Services in Tonica und Princeton. „Die Leute sehen die Hitze kommen und dann rufen sie uns, um bereit zu sein.“

Betty Glynn beobachtet die Aussichten vorsichtiger. Sie ist Präsidentin von Cops 4 Cancer, die ab Freitag eine zweitägige Spendenaktion in Cedar Point veranstaltet. Schwelende Hitze trägt möglicherweise nicht zu einem erfolgreichen Ausflug bei.

„Aber in 20 Jahren hat es bei uns noch nie geregnet und wir mussten – Gott sei Dank – nie wegen des Wetters absagen“, sagte Glynn. „Irgendwie hat jemand über uns gewacht und uns vor Wetterereignissen geschützt.“

Bisher gibt es keine Anzeichen für eine rekordverdächtige Hitze. Borchardt wies darauf hin, dass Ende Juli bis Anfang August in der Regel die heißesten Temperaturen des Jahres herrschen und dass die Temperaturen nicht allzu weit über der Norm liegen.

„Ich würde nicht sagen, dass es ungewöhnlich ist“, sagte er, „aber die durchschnittlichen Höchsttemperaturen liegen zu dieser Jahreszeit typischerweise in der Mitte der 80er-Jahre, also könnten die Werte 10 Grad über dem Durchschnitt liegen.“

Das erfordert eine gewisse Vorbereitung. Die Bewohner werden daran erinnert, leichte, locker sitzende Kleidung zu tragen und sich mit Wasser statt alkoholischen Getränken zu versorgen. Da die Krankenhäuser in Peru und Spring Valley immer noch geschlossen sind und nicht als Kühlzentren zur Verfügung stehen, sollten Sie auf Ankündigungen zu von der Stadt geförderten Orten achten, um der Hitze zu trotzen.

Den Bewohnern wird außerdem empfohlen, nach ihren älteren Nachbarn zu sehen, die bei extremen Wetterbedingungen einem höheren Risiko ausgesetzt sind, sowie nach ihren Haustieren.

Chris Tomsha, geschäftsführender Direktor von Illinois Valley Animal Rescue, forderte Tierbesitzer dazu auf, Hunde zu Hause zu lassen, wenn sie Besorgungen machen – lassen Sie Tiere niemals in einem geparkten Auto zurück – und sorgen Sie dafür, dass sie geschützt sind und Zugang zu klarem, frischem Wasser haben.

„Seien Sie einfach vorsichtig und nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand“, sagte Tomsha.

Auch wenn die bevorstehenden Temperaturen nicht rekordverdächtig sind, könnte das Wetter nach einem ausgesprochen milden Sommer durchaus zu einer Überraschung werden.

Nach Angaben von The Weather Channel hatte Peru seit dem Memorial Day insgesamt acht Tage mit Höchsttemperaturen von 90 Grad oder mehr (Höchsttemperatur: 93 Grad am 3. und 24. Juni).