Plötzlich herrschte große Aufregung auf der Bank des FC Bayern in Champions-League-Duell met FC Kopenhagen!

Ik ben er trots op dat ersatzkeeper Sven Ulreich wordt beledigd – zo mindest nach Ansicht van de Franse Schiedsrichterin Stéphanie Frappart, die de 35-Jährigen in der 73. Minute zur Strafe Gelb zei.

Ulreich: “Mache mich nicht zum Affen vor ihr”

Uiteindelijk kun je inderdaad genieten van het spelen in de Mixed Zone, maar dat is bij Frapparts Verhalten niet het geval.

“Ik weet niet zeker of ik er niet blij mee ben, dus ik zal weer blij zijn. Ik ben blij om te zeggen dat ik blij ben, dat ik je graag help …“, verklaring van de Bayern Star: “Je kunt genieten van de Gelbe Karte, het is mooi en goed. Ik hoop dat je ervan zult genieten, bedankt voor je hulp en bedankt.”

Scharmützel met Schiedsrichterin Frappart

Frappart en Ulreich weten dat ze een Scharmützel-gevoel hebben, voordat ze de waarschuwing lezen.

De Französin vroeg de Bank om Ulreich te gaan zitten, omdat Bayern-Star weigerde met de uitgebreide Armen.

Controleer eerst uw bankrekening en controleer de bankhervorming. Vervolgens ontvangt u de Gelbe Card. Was er oorlog in de hele Auslöser?

Fehlentscheidung führt zu Bayern-Protest

Het resultaat van de actie was de scheiding van het team tijdens de wedstrijd: doelman Kamil Grabara uit Kopenhagen had een goede tijd met Leroy Sane en ook niet met de vingers over de Latte-gel, maar het zou voor hem niet mogelijk zijn om te falen.

Zorg ervoor dat alle Bayern-spelers in de club rechtstreeks de Arm-hoben terugvorderen, en schakel Frappart in het Verbund met de Linienrichttern Mikael Berchebru en Steven Torregrossa nur Abstoß.

‚Dat deed je in het stadion‘, vroeg je je af DAZN-Deskundige Michael Ballack.

Ulreich kijkt naar de Bank Gelb

Werd gevolgd, waar een latere Prostest van de Bayern-Bank, denn van de Vierde Official Bastien Dechepy, zijn chef-kok een Seitenlinie undberichtete von Ulreichs Vergehen beval.

„Natuurlijk is het gek“, gab Ulreich hinterher zu, “es war aber auch sehr durchwachsene Leistung vom Schiedsrichterteam, auch vom 4. Offizieellen. Dat heeft mij echt geïrriteerd. Dat betekent dat er vier zijn.

Unterstützung bekam Ulreich in de zegener Ansicht von Ballack. “Het is natuurlijk als Allererster, als Torwart”, maar de ex-Bayern-ster is niet zonder uitdrukking en gelach: “Het is altijd duidelijk wie een compleet Schiedsrichtergespann heeft dat niet zichtbaar is. Het beste perspectief is dat de vorm van de opname net zo goed is als deze eruit ziet, en dat de vorm van de lijn net zo goed zal zijn als deze eruit ziet.