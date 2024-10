Preetz. Op de Bereich Lohmühlenweg in Preetz zit een Nahwärmenetz. Geniet tijdens de nieuwe feestdag in de stad in november 2023 van de ervaring van de Friedrich-Ebert-Schule (FES) in het spel. De opleiding en training van onze studenten zijn van hetzelfde belang: ze zijn het resultaat van de geweldige opleiding van de studenten en de studenten.

De situatie is waar na de ideale gewesen van Meinung der Verwaltung, um het Nahwärmequartier aus FES, de school aan de Kührener Berg, het Berufsbildungszentrum en de woonvertrekken Lohmühlenweg anzuschließen. “We zijn blij om te beginnen, we staan ​​graag stil zonder conflicten”, aldus Preetzer Executive Manager Tim Brockmann (CDU).

Van de Heizzentrale an der Friedrich-Ebert-Schule Preetz

Het was nacht, waar de stand op straat stond en waar het geloofd zou worden. Die Lkw heeft de schuld in de hand gehad. “Aan het einde van zijn levensduur is het landschap helder genoeg voor een dergelijke technische aanpak”, schreef Wolf Bendfeldt, Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung. “Dazu kam der Sicherheitsaspekt für die Schülerinnen und Schüler. Daar denken wij over na.”

Nun ist das Vorhaben vom Tisch. De stadtentwicklungsausschuss stimuleerde de Bau der Heizzentrale op de Gelände der Grundschule. Schulleiterin Anna Wollenberg is blij, vanwege haar basisschoolvaardigheden, maar vanwege 40 ton befürchtenmüssen. De scheiding is belangrijk voor het onderwijs en de veiligheid van de kinderen.

“Wie dat warm krijgt, is nog niet entschieden”

Een onderzoek naar de prestaties van het Quartier “Lohmühlenweg” onder de omstandigheden voor de warmte van de warme omgeving aan het einde van de Lohmühlenweg. Bürgermeister Brockmann: “Als evenementen feestelijkheden kunnen worden, is het mogelijk dat er een warmte-uitwisseling plaatsvindt. Wie er de warme warmte van ontvangt, blijft door niets anders onberoerd.”

De Baufenster an der Schule bleibt, auch ohne die Heizzentrale, zo groot die het beste plantte. “We besteden er veel zorg aan dat de bouw succesvol is, zodat we de nodige bouwplannen kunnen maken”, zegt Brockmann. Damit meint dat er een mogelijke ervaring is met Kita Rasselbande. “Er is tenslotte geen thema.”

Met de Entwurfsplanung ist der Bau einer Betreuungseinrichtung für die Offene Ganztagsschule (OGTS) als Erweiterung der Friedrich-Ebert-Schule met maximaal drie Vollgeschossen zwischen Mensa und Schule geplant. De OGTS is, met de Kita, een räumliche en functionele verbinding met de mens.

Jetzt Wartet de Stadt Preetz op de Förderzusage des Landes. Weil de Beantragung der Fördermittel Anfang July im „Windhundverahren“ stattfand – de Vergabe erolgt in der Reihenfolge des Eingangs – stands der Bürgermeister en seine Büroleitende Beamtin Gesa Timmermann met andere gemeenschappen Vertretern Schlange voor de Investitionsbank Sleeswijk-Holstein.

Twee minuten na 8.00 uur waren ze Preetzer Anträge im Briefkasten. “We zullen gelukkig zijn in de natuurlijke wereld, het zal mogelijk zijn om de 85 Prozent-Fördermarke te herschikken”, zegt Bendfeldt. De bouw begint in 2025. Falle die Förderung kleinere aus, müsse neu werd gedacht. “Het enige dat telt is geld.”

