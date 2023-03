“De enige manier om het afgelopen decennium goedkoper te worden, was om kleiner te gaan. Wat we ontdekken is dat er met de nieuwe lanceringsmogelijkheden van voertuigen zoals Starship eigenlijk een interessante mogelijkheid is om de tegenovergestelde richting op te gaan”, vertelde Karan Kunjur aan CNBC .

De in Los Angeles gevestigde startup K2 Space, mede opgericht door CEO Karan Kunjur en CTO Neel Kunjur, is van plan satellietbussen te bouwen – de fysieke structuur van een ruimtevaartuig dat kracht, beweging en meer levert.

Een paar broers proberen de manier waarop ruimtevaartuigen worden gebouwd uit te dagen door tegen de industrietrend in te gaan en enorme satellieten te ontwerpen in de weddenschap dat torenhoge raketten zoals SpaceX’s Starship de weg vooruit zijn.

De kosten per kilogram om ruimtevaartuigen in een baan om de aarde te brengen, zijn ook gedaald dankzij de toegenomen concurrentie op de raketlanceringsmarkt de afgelopen jaren. En K2 ziet kansen die verder gaan dan alleen Starship, van raketten in de “zware” en “superzware” klassen, zoals SpaceX’s Falcon 9 of Falcon Heavy, tot raketten in ontwikkeling zoals United Launch Alliance’s Vulcan, Blue Origin’s New Glenn of Relativity’s Terran R .

“We bouwen dit ding echt om agnostisch lanceervoertuig te zijn, en plannen voor een wereld waar er meerdere lanceringsproviders zullen zijn”, zei Karan Kunjur.

K2 Space, een woordspeling op de achternaam van de broers en een knipoog naar de schaal van de beschaving van astronoom Nikolai Kardashev, markeert de eerste onderneming van Karan en Neel en fuseert hun voorheen uiteenlopende carrières. De eerste bracht 10 jaar door bij Boston Consulting Group, waar hij zich bezighield met bedrijfsveranderingen en overnames, voordat hij vice-president werd bij de kunstmatige-intelligentie-startup Text IQ voordat het in 2021 werd overgenomen. De laatste sneed zijn tanden bij SpaceX, waar hij ongeveer zes jaar besteedde aan het ontwikkelen van systemen voor zijn Dragon-ruimtevaartuig, dat nu vracht en bemanning naar het internationale ruimtestation ISS vliegt. Daarna ging hij een paar jaar naar het elektrische vliegtuigbedrijf Kittyhawk voordat hij besefte dat hij terug wilde naar de ruimtevaart.

“Ons doel is om vergelijkbare technische principes te volgen die we bij SpaceX volgden, maar ze toe te passen op een andere schaal die nog niet eerder in de branche is onderzocht”, zei Neel Kunjur.

Sinds de oprichting in juni heeft K2 $ 8,5 miljoen opgehaald in een startronde onder leiding van First Round Capital en Republic Capital, samen met Countdown Capital, Boost VC, Also Capital, Side Door Ventures, Earthrise Ventures, Spacecadet VC en Pathbreaker Ventures. De geldschieters hebben eerder geïnvesteerd in verschillende ruimtevaartbedrijven, zoals de vroege steun van First Round aan het nu openbare satellietbedrijf Planeet .

De broers hebben tot nu toe zeven mensen ingehuurd om zich bij hen aan te sluiten – door talent aan te trekken met eerdere ervaring bij SpaceX, Maxar, Arianespace, Blue Origin en meer – en zijn in onderhandeling om een ​​fabriek van 15.000 vierkante meter in de omgeving van Torrance, Californië, veilig te stellen .

K2 heeft ook een benijdenswaardige lijst van adviseurs opgebouwd, zoals voormalig plaatsvervangend NASA-beheerder Lori Garver, voormalig SpaceX-directeur van het Commercial Crew and Cargo-programma Abhi Tripathi, voormalig SES chief technology officer Martin Halliwell, en Lee Rosen, voormalig ruimtelanceerder van de Amerikaanse luchtmacht groepscommandant en SpaceX vice-president van missie- en lanceringsoperaties.

Voor K2 richt het bedrijf zich op prijzen die ongehoord zouden zijn voor satellietbussen van deze afmetingen. Tot nu toe is het van plan om de K2 Mega te bouwen, een klasse voor maximaal één ton laadvermogen voor $ 15 miljoen per stuk, en de K2 Giga, een klasse voor maximaal 15 ton laadvermogen voor $ 30 miljoen per stuk. Ze geloven dat ze die prijspunten kunnen bereiken door nieuwe systemen te ontwikkelen, zoals kracht, houdingscontrole, thermische controle en meer.

“Ons ruimtevaartuig is heel, heel anders dan alle grote of kleine satellieten die tegenwoordig bestaan. We moeten de componenten opnieuw bekijken en veel intern ontwikkelen om nieuwe technologieën te ontwerpen om massa en kosten op een nieuwe manier te verhandelen. ‘, zei Neel Kunjur.