Het huis schoonhouden is zeker een gedoe, maar met de juiste apparatuur kan het opruimen een stuk eenvoudiger worden. Snoerloze stofzuigers zijn een handig alternatief voor het sjouwen van een zware stofzuiger met snoer tussen stopcontacten, en er zijn zelfs robotstofzuigers dat kan het stofzuigen praktisch voorgoed van je takenlijst halen. En nu kun je je traditionele stofzuiger voor minder geld vervangen door Amazon met tot wel 45% korting op Dreamtech-stofzuigers. Er is geen vaste vervaldatum voor deze deals, dus het is niet te zeggen hoe lang ze beschikbaar zullen zijn. Zorg ervoor dat u uw bestelling snel binnenkrijgt als u deze besparingen niet wilt missen.

Er zijn verschillende snoerloze en robotstofzuigers die bij deze uitverkoop worden afgeprijsd, dus ongeacht uw behoeften en uw budget, u zult zeker een geweldig model vinden voor minder geld. Als je iets lichts en wendbaars nodig hebt, kun je de met 22Kpa zuigkracht en een opvouwbare buis voor $ 200, $ 90 korting op de gebruikelijke prijs. Of je pakt de , wat nu $ 110 korting is, waardoor de prijs ook daalt tot $ 200. Hij is omvangrijker dan de P10 Pro, maar is uitgerust met een waterreservoir van 900 milliliter en kan tegelijkertijd stofzuigen en dweilen om tijd te besparen.

Of als je liever een robotstofzuiger hebt die je wekenlang kunt instellen en vergeten, pak dan de voor $ 300, waarmee u $ 100 bespaart in vergelijking met de gebruikelijke prijs. Hij beschikt over een zuigkracht van 4000 Pa, maakt gebruik van lasernavigatie om een ​​kaart van uw huis te maken en wordt geleverd met een zelflozende basis waarmee hij tot 45 dagen achter elkaar autonoom kan werken. En als u het beste van het beste wilt, kunt u upgraden naar de robotstofzuiger voor $ 799, dat is $ 201 korting op de gebruikelijke prijs. Hij stofzuigt, dweilt en droogt, maakt gebruik van geavanceerde AI-navigatie en het basisstation laadt de stofzuiger op, leegt de stofbak, vult de watertank en reinigt zelfs de dweilkoppen, zodat hij tot wel 60 dagen aan een stuk kan werken voordat je moet enig onderhoud doen.

Je kunt ook onze overzichten van alle bekijken beste draadloze stofzuiger En aanbiedingen voor robotstofzuigers voor nog meer koopjes.