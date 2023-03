Der Bayerische Glasfasernetwerken M-net en de gemeente EVIS Energieversorgung erschließen in Mühldorf am Inn knapp 300 Grundstücke mit Glasfaserleitungen. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag haben die Kreisstadt, M-net en die EVIS Energieversorgung nun schlossen. Damit kon 462 private Haushalte en 83 Gewerbebetriebe von Internet-, Telefon en HD-TV Anschlüssen met Übertragungsgeschwindigkeiten tot 1 Gigabit per Sekunde (= 1.000 Mbit/s) winst.

Mit der Vertragsunterzeichnung is de Grundlage für den kommenden Glasfaserausbau in Mühldorf am Inn. Insgesamt 298 Grundstücke in der Oberbayerischen Kreisstadt stopt in Kürze een zukunftssicheren Glasfaseranschluss. Dafür lässt EVIS nieuwe Glasfaserkabel over een Tiefbaulänge van rund 14 kilometer verlegen. Die Gebäude zelf waren gegen einen Baukostenzuschuss der Eigentümer erschlossen. Anschließend bieten M-net als regionale Telecommunikationsanbieter leistungsstarke Internet-, Telefon- en HD-TV-Anschlüsse über das new Netz an. Als de mogelijkheid bestaat dat FTTB-Ausbau (Fiber-to-the-Building) wordt gecombineerd met de Verwendung von Kupferkabels die zichtbaar zijn en een doorlopende infrastructuur van glasfasen wordt geactiveerd. Auf dieser Basis können Bandbreiten tot zu 1 Gigabit pro Sekunde en künftig sogar noch höhere Geschwindigkeiten werden voorbereid.

Die Bauarbeiten beginnen in het tweede kwartaal van 2023 en lopen tot einde van de jaarwisselingen. Gebäudeeigentümer im Ausbaugebiet müssen Leeglich den Auftrag für einen Hausanschluss erteilen, um das Glasfasernetz nutzen zu können. Über den genauen Ablauf waren die Kreisstadt en EVIS noch schriftelijk informeerden.

“De tijdsgeest van de digitale infrastructuur zorgt voor aantrekkelijkheid en energiezuinigheid van de gesamten Gemeinde starken”, zei 1. Burgemeester Michael Hetzl. “Die Menschen in Mühldorf zonder dat Ausbauschritt künftig bestens für die Digitale Zukunft gewappnet.”

M-net Regional Manager Gerhard Krämmer ergänzt: „Im Gegensatz zu allen kupferbasierten Anschlusstechnologien meistert ein reiner Glasfaseranschluss auch langfristig die Anforderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft auf Privatleute and Unternehmen zukommen. Als regionale glasvezelpionier freuen wir uns sehr, unsere ausgezeichneten Telekommunikationsdienste bald auch in Mühldorf anbieten zu können.”

Warum Glass Phaser?

Rasante Up- en Downloads, Surfen zonder Wartezeiten beim Seitenaufbau of unterbrechungsfreies Videostreaming zonder enige vallen Vorteile, die een leistungsfähiger Internetanschluss mit sich brengt. Glasfaserschlüsse bieten hohe en stabiele Bandbreiten en sind besonders für datenintensive Anwendungen geeignet. Als je online gaat gamen, kijk dan eens naar data in een cloud of de nutzung van de apps in het thuiskantoor.

Over de reine Leistungsaspekt hiaus hat the Glassfaser clear Vorzüge gegenüber herkömmlichen Übertragungstechnologien. Zo is de Datenübermittlung per Lichte deutliche energie-effizienter als de über kupferkabelbasierte Anschlüsse. Diesen ökologischen Vorteil nutzt M-net consequent vanaf en ist seit 2021 derste climaneutrale internetanbieter in Deutschland.