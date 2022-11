Lyft will 13 % der Belegschaft entlassen

CNN-Geschäft

Lyft sagte am Donnerstag, dass es 13 % seines Personals oder fast 700 Mitarbeiter entlassen werde, da es angesichts der steigenden Inflation und der Angst vor einer drohenden Rezession die Personalbesetzung überdenke.

In einem Memo an die Mitarbeiter am Donnerstag, von dem eine Kopie mit CNN Business geteilt wurde, sagten die Mitbegründer von Lyft (LYFT), Logan Green und John Zimmer, dass die Entlassungen jeden Teil des Unternehmens betreffen werden, und wiesen auf breitere makroökonomische Herausforderungen hin, die dazu führten Die Schnitte.

„Wir wissen, dass es heute schwer wird“, schrieben die Gründer in dem Memo. „Irgendwann im nächsten Jahr stehen wir wahrscheinlich vor einer Rezession, und die Versicherungskosten für Mitfahrgelegenheiten steigen.“

„Wir haben diesen Sommer hart daran gearbeitet, die Kosten zu senken: Wir haben die Einstellungen verlangsamt und dann eingestellt; Ausgaben kürzen; und pausierte weniger kritische Initiativen“, heißt es in dem Memo. „Trotzdem muss Lyft schlanker werden, was erfordert, dass wir uns von unglaublichen Teammitgliedern trennen.“

Während eines Großteils der Pandemie schien die Technologiebranche nur größer zu werden, da die Verbraucher einen größeren Teil ihres Lebens online verlagerten. Eine Reihe von Technologieunternehmen meldete jedoch ein verlangsamtes Wachstum im Septemberquartal, da Kunden und Werbetreibende ihre Ausgaben überdenken. Viele in der Technologiebranche überdenken jetzt ihre Investitionen und ihren Personalbedarf.

Amazon sagte am Donnerstag, es plane, eine monatelange Einstellungspause für Unternehmen einzuführen, und verwies auf das Wirtschaftsklima. Ebenfalls am Donnerstag gab Stripe, ein Zahlungsabwicklungsunternehmen und eines der wertvollsten Startups der Welt, bekannt, dass es 14 % der Mitarbeiter entlassen wird.

„Wir waren viel zu optimistisch in Bezug auf das kurzfristige Wachstum der Internetwirtschaft in den Jahren 2022 und 2023 und haben sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Auswirkungen einer breiteren Verlangsamung unterschätzt“, schrieb Patrick Collison, CEO von Stripe, in einer Mitteilung an die Mitarbeiter.

Der Schritt von Lyft kommt jedoch, da sein Hauptkonkurrent Uber sich dem Trend widersetzte, indem er ein starkes Umsatzwachstum meldete, das durch die Nachfrage nach Fahrten und Essenslieferungen angeheizt wurde. Lyft wird voraussichtlich am Montag die Gewinnzahlen bekannt geben.

„Wir sind nicht immun gegen die Realitäten der Inflation und einer nachlassenden Wirtschaft“, schrieben die Gründer von Lyft in dem Memo an die Mitarbeiter.

In einer am Donnerstag eingereichten Unternehmensanmeldung bestätigte Lyft die Pläne, die die „Kündigung von etwa 683 Mitarbeitern“ beinhalten, und sagte, dass aufgrund von Abfindungs- und Sozialleistungskosten etwa 27 bis 32 Millionen US-Dollar an „Umstrukturierungs- und damit verbundenen Kosten“ anfallen würden.

Die Aktien von Lyft sind in diesem Jahr bisher um fast 70 % gefallen.