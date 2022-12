Lyft bietet 150-Dollar-Bonus für Fahrer, die Elektrofahrzeuge nutzen

Ab heute haben Lyft-Fahrer, die ein Elektrofahrzeug nutzen, Anspruch auf einen Bonus von 150 US-Dollar, wenn sie 50 Fahrten in einer Woche absolvieren – was zusätzlichen 3 US-Dollar pro Fahrt entspricht. Fahrer müssen ihre Elektrofahrzeuge vor Ende 2023 in der Lyft-App registrieren, um sich für den Bonus zu qualifizieren. Und sie können weiterhin 150 $ pro Woche einstreichen, bis sie das Bonusmaximum von 8.100 $ erreichen.