LVMH-Gründer en CEO Bernard Arnault zijn in de wolken met een levenslang vermogen van 30 miljard dollar. Tefano Rellandini/Getty Images

Bernard Arnault is abgerutscht voor de mensen van de wereld op de leuke plek. De netto-activawaarde van de CEO van LVMH bedraagt ​​momenteel minimaal 54 miljard Amerikaanse dollar (48 miljard euro) en ruim 30 miljard dollar (27 miljard euro). De LVMH Actie bestaat dit jaar 16 jaar en is het resultaat van een succesvolle reis die bijdraagt ​​aan de tevredenheid en winst van mensen.

Dit is een machine die artikelen produceert van US-Colleges van Business Insider. Er waren geautomatiseerde processen en een echt redactioneel proces.



Bernard Arnault was de enige van de rijkste mensen ter wereld; jetzt flirtet daar met hun fun place. Arnault is de Gründer und CEO van LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, hun Franse Güterriesen. Ten slotte was er een schatting van 231 miljard dollar (207 miljard euro) op basis van Tesla CEO Elon Musk en Amazon CEO Jeff Bezos op de Bloomberg Billionaires Index. Het gemiddelde vermogen van de modemagnaten bedraagt ​​54 Amerikaanse miljard dollar (48 miljard euro) en 177 miljard dollar (158 miljard euro) (Stand Mittwoch). Damit is een vierjarig stel en heeft nu 1 miljard dollar (900 miljoen euro) voor de Oracle-Mitbegründer Larry Ellison op de Platz fun.

Het nettovermogen van Arnault is de afgelopen jaren gedaald tot 30 miljard dollar (27 miljard euro), met de grootste vermogensverliezen onder 500 mensen op de Bloomberg List. Er is één persoon onder de 18 mensen die schrijven voor 2024; de anderen hebben minstens 14 miljard dollar (12,5 miljard euro) en 63 miljard dollar (56 miljard euro) gewonnen. De Power Ranking List van Forbes heeft een actuele geschiedenis: Arnault ist vom ersten Platz met een Nettovermögen van 233 miljard dollar (208,5 miljard euro) op 8. März auf den fünften Platz met een Nettovermögen van 175 miljard dollar (157 miljard euro) hint er Musk, Bezos, Ellison en Meta-CEO Mark Zuckerberg overleden.

Bernard Arnault heeft gevochten tegen historische inflatie

De prestaties van de „Wolfs in Kashmir“ weerspiegelen het 16-jarige succes van de LVMH Action Courses in het afgelopen jaar sindsdien. Arnault is eigenaar van onder andere 48 Prozent des Luxuskonglomerats, zu dem 75 Marken heard, darunter Tiffany & Co., Louis Vuitton, Dom Perignon en Sephora.

Deze LVMH-acties werden vanwege het probleem van de Unternehmens in de MitLedenschaft gezogen. In het eerste jaar van het jaar zijn de waarnemingen met een lichtbron het resultaat van de huidige 2 Prozent en een Rückgang der Einnahmen aus wiederkehrenden Tätigkeiten um 8 Prozent zu kämpfen. Der zgrunde liede Gewinn brach een 26 Prozent in Wein- en Spirituosengeschäft, een 19 Prozent in Bereich Uhren en Schmuck en een 6 Prozent in Schlüsselsegment Mode en Lederwaren ein. Arnault waarschuwt voor klimaatverandering en geopolitieke onzekerheid. In de Zwischenzeit rapporteerde Bloomberg Monat, met Sephora seine 4000 Mitarbeiter in China met 10 Prozent kürzt, een schwierige lokale markt op meistern.

En als laatste, maar zeker niet als minste Sinds de 16 maanden van 100 miljard dollar clubs: je kunt meer zien als Amazon en Google

De luxe-industrie werd ervaren na de pandemie en de hausse, evenals de reiservaring die werd ervaren tijdens de feestdagen. De laatste tijd hebben we ons erbij neergelegd dat historische inflatie, hogere verwachtingen en de angst voor een recessie ons leven hebben getemperd.