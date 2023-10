London

Die Aktien von LVMH fielen am Mittwoch um bis zu 8 %, nachdem der Luxusgüterkonzern sagte, dass das Umsatzwachstum im dritten Quartal viel langsamer ausgefallen sei als im ersten Halbjahr.

Das französische Unternehmen gab am späten Dienstag Gewinne bekannt, die zeigten, dass die Umsätze wieder das Niveau vor der Pandemie erreichten, was das Ende eines dreijährigen Rekordwachstums signalisierte, das durch die aufgestaute Verbrauchernachfrage angetrieben wurde. Diese Stärke hat seit Oktober 2020 zu einem Anstieg der Aktien des Unternehmens um 65 % geführt.

„Nach drei erfolgreichen und herausragenden Jahren nähert sich das Wachstum Zahlen an, die eher dem historischen Durchschnitt entsprechen“, sagte Jean-Jacques Guiony, Finanzvorstand von LVMH, den Analysten am Dienstag in einem Telefonat, wie von Reuters zitiert.

Am frühen Mittwochnachmittag notierten die LVMH-Aktien in Paris fast 6 % im Minus, nachdem sie die früheren Verluste des Tages wieder wettgemacht hatten.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im dritten Quartal um 9 % auf fast 20 Milliarden Euro (21 Milliarden US-Dollar), verglichen mit einem Anstieg von 17 % im zweiten Quartal und dem gleichen Anstieg im ersten Quartal. Die Gruppe besitzt Mode- und Getränkemarken wie Louis Vuitton und Moët & Chandon und gilt als Vorreiter für die Entwicklung des breiteren Luxussektors.

Die Wein- und Spirituosensparte des Unternehmens verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 14 %. LVMH sagte in einer Pressemitteilung, dass die Nachfrage nach seinem Hennessy-Cognac in den Vereinigten Staaten durch das wirtschaftliche Umfeld, die hohen Lagerbestände der Einzelhändler und eine „Normalisierung“ der Nachfrage nach der Pandemie gedämpft worden sei.

LVMH kämpft auch mit einer schwachen Nachfrage in China, einem seiner größten Märkte, wo eine wirtschaftliche Erholung, die auf die Aufhebung der Covid-Beschränkungen Ende letzten Jahres folgte, schnell nachgelassen hat.

In den Ergebnissen vom Dienstag gab LVMH bekannt, dass der Umsatz in Asien ohne Japan um 11 % gestiegen sei, was weniger als ein Drittel des im zweiten Quartal erzielten Wachstums von 34 % ausmache. Für China legt das Unternehmen keine gesonderten Zahlen vor.