Luzide (LCID) Gewinne Q3 2022

Das Elektrofahrzeug-Start-up Lucid gab am 28. September 2021 bekannt, dass die Produktion seiner ersten Autos für Kunden in seinem Werk in Casa Grande, Arizona, begonnen hat.

Hersteller von Elektrofahrzeugen Luzide Gruppe on Tuesday berichtete, dass es im dritten Quartal 530 Millionen US-Dollar verloren habe, bestätigte aber, dass es immer noch auf dem Weg sei, im Jahr 2022 zwischen 6.000 und 7.000 seiner Air-Luxuslimousinen herzustellen.

Das Unternehmen gab auch Pläne bekannt, 1,5 Milliarden US-Dollar von Investoren aufzubringen, einschließlich einer bedeutenden neuen Investition des saudi-arabischen Staatsfonds, der derzeit etwa 60 % von Lucid besitzt.

Die Aktien verloren im nachbörslichen Handel um über 13 %.

Hier ist, was das Unternehmen berichtet:

Einnahmen: 195,5 Millionen US-Dollar gegenüber 232.000 US-Dollar im Vorjahresquartal, als mit der Produktion der Air-Limousine begonnen wurde.

195,5 Millionen US-Dollar gegenüber 232.000 US-Dollar im Vorjahresquartal, als mit der Produktion der Air-Limousine begonnen wurde. Verlust pro Aktie: 40 Cent gegenüber einem Verlust von 43 Cent im Vorjahreszeitraum.

Am 12. Oktober gab Lucid bekannt, dass es im dritten Quartal 2.282 Fahrzeuge produziert und 1.398 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert hat. Finanzvorstand Sherry House sagte CNBC in einem Interview, dass viele der verbleibenden Fahrzeuge auf dem Weg zu Kunden sind und dass die Gesamtproduktion des Unternehmens die Lieferungen für die nächsten Quartale übersteigen könnte, da es die Produktion hochfährt.

Lucid bestätigte auch, dass es plant, Anfang nächsten Jahres Reservierungen für sein nächstes Fahrzeug zu eröffnen, einen elektrischen Luxus-SUV, der von seinem Project Gravity-Showfahrzeug vorgestellt wird.

Lucid sagte, dass es am 7. November „über 34.000“ Reservierungen hatte. Als es am 3. August zuletzt seine Reservierungssumme meldete, hatte es „über 37.000“ Kundenreservierungen. Lucid sagte im April, dass die Regierung Saudi-Arabiens zugestimmt habe, in den nächsten 10 Jahren bis zu 100.000 ihrer Fahrzeuge zu kaufen; diese Fahrzeuge sind nicht in den Reservierungssummen enthalten.

Das Unternehmen gab bekannt, dass es das dritte Quartal mit 3,85 Milliarden US-Dollar in bar abgeschlossen hat, gegenüber 4,6 Milliarden US-Dollar zum 30. Juni. Sein Plan, seine Reserven um etwa 1,5 Milliarden US-Dollar aufzustocken, umfasst 915 Millionen US-Dollar aus einer Reihe neuer Investitionen des saudi-arabischen Staatsfonds 600 Millionen US-Dollar über ein traditionelles Zweitaktienangebot. Die Finanzierungsrunde ist so strukturiert, dass die Beteiligung des saudischen Staatsfonds an Lucid auf dem aktuellen Niveau gehalten wird.

Lucid bestätigte, dass es immer noch auf dem Weg ist, die überarbeitete Produktionsprognose zu erfüllen, die es erstmals im August gegeben hatte, als es sagte, dass es trotz anhaltender Unterbrechungen der Lieferkette voraussichtlich zwischen 6.000 und 7.000 Fahrzeuge im Jahr 2022 produzieren wird.