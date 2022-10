Luxuslimousine im Test: Mercedes S 500 – Old School, technisch ganz vorne

Das können nicht viele Autohersteller: ein Auto, das ganz „old school“ und gleichzeitig technisch avantgardistisch ist. Mercedes kreiert ihn und nennt ihn dann S-Klasse. Fahrkomfort, Antrieb, Ausstattung und Qualität sprechen für das aktuelle Modell – Preise, Wartung und Umwelt eher nicht.

Natürlich sind wir nicht zum ersten Mal in der aktuellen S-Klasse unterwegs, zuletzt sind wir die Langversion gefahren. Dabei handelt es sich um das Modell mit normalem Radstand, der ebenfalls 3,11 Meter beträgt, bei einer Gesamtlänge von stattlichen 5,18 Metern. Innen macht es vorn keinen Unterschied, für die Fondpassagiere – also die großen Bosse dieser Welt – ist die Beinfreiheit etwas knapper als in der Langversion (5,29 Meter). Womit du auf jeden Fall zurechtkommst.

Trotz seiner Dimensionen wirkt der Mercedes filigran. (Foto: Mercedes)

Natürlich ist das Spitzenmodell aus der alten Mercedes-Welt, und EQS hält diese Position unter den Elektrofahrzeugen, eigentlich gar kein selbstfahrendes Auto. Wir hätten also beim Testen viel mehr Zeit hinten (rechts) verbringen sollen. Aber oh, gutes Personal, in diesem Fall ein Chauffeur, ist heutzutage so schwer zu bekommen.

Überraschend leichtfüßig und agil

So spielten wir selbst den Chauffeur, obwohl uns meist nicht viel mehr als wir selbst chauffierten. Spaß hat es trotzdem gemacht, denn die S-Klasse fährt sich immer wieder erstaunlich leichtfüßig und agil. Mit 435 PS plus weitere 22 kurzfristig aus dem sogenannten EQ-Boost als elektrische Unterstützung durch den Startergenerator ist das Thema Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit eben keins – also ein Thema. Dank der optionalen Hinterradlenkung mit wahlweise 4,5 oder 10 Grad Lenkeinschlag fährt sich der schwere Schwabe fast wie ein Kompaktwagen. Im Gegensatz zu diesen ist er dank Luftfederung an beiden Achsen zudem äußerst komfortabel.

Dank der optionalen Hinterradlenkung fährt sich der Mercedes S 500 fast wie ein Kompaktwagen. (Foto: Mercedes)

Das geschmackvolle Interieur, die hervorragenden Sitze und den tollen MBUX Sprachassistenten haben wir bereits in anderen Zusammenhängen erwähnt. Aber auch, dass der Service nicht ganz perfekt ist. Denn will man zum Beispiel die Lautstärke des Radios über die Schiebefläche am Lenkrad regulieren, findet man fast nie auf Anhieb die gewünschte Stufe und muss meist mehrmals hin und her schieben, bis die Lautstärke stimmt. unwürdig eines solchen Autos. Ein kleines Beispiel dafür, wie Innenräume einer vermeintlichen Modernität geopfert werden, obwohl die ideale Einstellung der Lenkradlautstärke (unserer bescheidenen Meinung nach) bereits gefunden wurde, nämlich in Form eines einfachen Drehrads. Aber für die S-Klasse war es wohl nicht fein genug.

Ansonsten wenig zu meckern

Einer der wenigen Kritikpunkte: die Lautstärkeregelung. Ansonsten: geschmackvolles Interieur, hervorragende Sitze und toller MBUX Sprachassistent. (Foto: Mercedes)

Warum regen wir uns darüber so auf? Naja, weil es sonst so wenig Aufregendes gibt. Vielleicht sogar über dem Verbrauch, der 3 bis 4 Liter über dem Normwert von 8,2 Litern lag. Und das, obwohl die S-Klasse nicht zum schnellen Fahren, sondern zum Gleiten animiert. Ein Blick auf das serienmäßige Head-up-Display zeigt, dass wir angesichts des Komforts und der Ruhe an Bord die 180-km/h-Grenze bereits überschritten haben.

Apropos Serie: Auch bei Mercedes sind die Zeiten vorbei, in denen selbst eine S-Klasse in der Basis noch ziemlich kahl war. Heute gibt es Dinge wie ein Navigationssystem, das genannte MBUX-System, zwei große, hochauflösende Displays (12,3 Zoll für den Fahrer und 12,8 in der Mitte), Ledersitze, ein Memory-Paket oder ein Servo-unterstütztes Schließen der Türen und Türen Natürlich die beeindruckende Luftfederungsserie. Was man bei einem Basispreis von 129.100 Euro erwarten darf, zumal Mercedes seit dem Marktstart vor zwei Jahren die Preisschraube angezogen hat.

137 Euro Aufpreis für Aschenbecher

Trotzdem bleibt in der Preisliste noch genug Platz für sinnvolle Mehrausgaben und Kuriositäten. Letzteres beinhaltet sicherlich auch die 137 Euro Aufpreis für den Aschenbecher, der früher zur Serienausstattung gehörte, dann aber weggelassen werden konnte und nun für den Wiedereinstieg ins Cockpit bezahlt werden muss. Aber wer raucht heutzutage schon, geschweige denn in so einem Auto? Also habe ich gespart und lieber 119 Euro für den um 11 Liter auf 76 Liter erweiterten Tank bezahlt, denn – siehe Verbrauch – Tankstellen sieht man als Fahrer eines S 500 mit Sechszylindermotor oft genug .

Deutlich teurer wären unsere weiteren Wünsche, die Hinterachslenkung (1547 Euro), das fantastische Digital Light (2250 Euro) oder der Drive Pilot für 5950 Euro, dem man auf der Autobahn fast komplett die S-Klasse anvertrauen kann.

Filigran trotz der Dimensionen

Ein Wort zum Design. Erstaunlich wie relativ filigran das Fahrzeug trotz seiner Dimensionen wirkt. Sieht man von der Front ab, wo sich der sehr große Kühlergrill eindeutig an asiatische Kunden richtet. Verständlich, verkauft Mercedes doch rund ein Drittel aller S-Klassen in China. Ansonsten bleibt die S-Klasse trotz der modulierten und muskulösen Karosserie recht zurückhaltend, was die anderen Verkehrsteilnehmer dankend zur Kenntnis nehmen – sofern ihnen das aufgefallen ist.

Denn die S-Klasse ist in Deutschland im Alltag eher selten anzutreffen. Und mit der Markteinführung des neuen EQS, also der elektrischen S-Klasse, ist das Elektroauto für viele Vorstände zur Pflicht und zum treibenden Beweis für nachhaltiges Handeln geworden. Ja, das konventionelle Spitzenmodell der Schwaben scheint irgendwie nicht mehr in die Zeit zu passen. Einen Nachfolger wird es wohl nicht mehr geben. Was dem Erfolg des aktuellen Modells keinen Abbruch tut. Zu Recht, denn objektiv betrachtet ist die S-Klasse immer noch eines der besten und schönsten Autos, die man fahren kann.

Technische Spezifikationen