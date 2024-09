Startpagina Politiek

van: Christoph Gschossmann

Drucken Teilen

Donald Trump leest Angebot an Fanartikelen: Nun können seine Anhänger as well as dure Luxusuhren werben. Ein Fachmann heeft kritiek geuit.

New York – Donald Trump is gebaseerd op het volgende: de voormalige Amerikaanse president en de voormalige president van de Verenigde Staten. De duurste kosten bedragen ongeveer 447 euro, maar voor de originele oplage van 147 stuks zullen ze bij oprechte Trump-fans 90.000 euro per stuk kosten.

Trump kon genieten van nieuwe Trump Watches met ‘wirklich besonders’ en een ‘full Christmas gift’. Ze leven hun leven met de beste luxe van Rolex. Je kunt beide Trump Watch-modellen bekijken: de ‘Trump Victory Tourbillon’ en de ‘Fight Fight Fight’. Deze speelt een aandachtswedstrijd op de Republikaner.

Trump-Uhr met Glitzer in der Kritik: “Verstehe nicht, wie jemand seinen anhängern so etwas antun kann”

De beste versie van de tourbillion is in goud, roségoud en zwart goud. Het ontwerp is sterk met glitterstenen en draagt ​​het Duitse merk „TRUMP“. De website wordt omschreven als „klassiek elegant“.

Trumps roept op tot een deskundige op het gebied van de herrenmode-kritiek. Derek Guy omschreef deze uren als „aanstootgevende acties“. Er is geen twijfel mogelijk: „Ik weet het niet, wie je ook vertelt dat je bij ons kunt blijven“, schreef Guy verder

Herenmode-expert bekritiseert Trump-Uhren: “Wirklich brederlich”

Guy stelt dat dit een aanstootgevende uitspraak is, dat het Halo-effect nuttig is, dat er sprake is van een marketingstrategie, dat de verbinding met een kwalitatief hoogstaand artikel van goede kwaliteit is en dat artikelen worden gekocht. “Deze 100.000 dollaruren zijn een Halo-product, maar 500 en 800 dollaruren zijn niet vereist voor een Zwitsers product en een beloning voor de aanschaf van automatisch werk”, schrijft Guy.

US-Wahl 2024: Trump of Harris – deze Promis beziehen Stellung Maak foto’s

Andere commentaren zijn onder meer: ​​“De ziel hier is nu, je kunt geld verdienen, niet, mensen worden in het echte leven met respect behandeld en verzorgd.“ En meer: ​​“Je kunt meer kopen bij vestigingen in de Verenigde Staten of in de toekomst, ze zijn belangrijker sinds geld“, zei Guy tegen Followern. „Deze verhalen zijn breder.“

Trump spreekt persoonlijke dankbaarheid uit voor klanten

De website voor de uren sinds de overwinning van 200 gram massief 18-karaats goud en opgeslagen met 122 enkele VS1-diamanten is de overwinningstourbillon, een gouden erfenis, die persoonlijk is voor president Trump en de huidige 147 succesvolle Sammler entworde wurde “, heißt es later. En er zijn nog meer gimmicks voor Trump-fans: ze kunnen ook persoonlijk dank zeggen aan de huidige presidenten van de Gehäuserückseite-print.

De Trump-Uhren sollen voor ‘classic Elegant’ stehen. © gettrumpwatches.com

Veel bekende supporters konden genieten van de budgetvriendelijke optie ‘Fight Fight Fight’, die tussen de 447 en 715 euro kost. Het is in drie verschillende varianten, de ene dag is MAGA-Rot. Het gunstiger model is “zodat je de Kampfgeist en seinen unaufhaltsamen Drang, der Beste zu sein, verkörpert van president Trump kunt begrijpen.” Op de plek van het uur is een beeld van de kwaadaardige presidenten die je ziet, terwijl je aandacht besteedt aan de Faust van Himmel. Trump-hoed om te winkelen bij aankoop van Marken-Silbermünzen angekündigt, met Sneaker, NFT-Sammelkarten en een gelimiteerde Bibel. Trump liegt in actieve Umfragen vor der Wahl knapp hinter Konkurrentin Harris. (cgsc)