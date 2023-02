Mensen maken een proefrit met de elektrische voertuigen Dream Edition P en Dream Edition R in de fabriek van Lucid Motors in Casa Grande, Arizona, 28 september 2021.

Fabrikant van luxe elektrische voertuigen Helder lijkt een vraagprobleem te hebben.

Het bedrijf zei woensdag tijdens zijn winstrapport over het vierde kwartaal dat het op 21 februari “meer dan 28.000” reserveringen had voor zijn Air sedan. Dat was een verrassing, aangezien het bedrijf in november “meer dan 34.000” reserveringen had geclaimd en geleverd minder dan 2.000 voertuigen in het vierde kwartaal.

Nog verrassender: Lucid zei dat het van plan is om in 2023 slechts 10.000 tot 14.000 voertuigen te bouwen, veel minder dan de ongeveer 27.000 Wall Street-analisten hadden verwacht – en dan de ongeveer 34.000 voertuigen per jaar die de fabriek van Lucid gaat bouwen.

De aandelen van het bedrijf zijn sinds het rapport van woensdag met bijna 17% verkocht.

Lucid stond voor een moeilijke weg om de Air in productie te krijgen. Het bedrijf bracht een groot deel van de eerste helft van 2022 door met worstelen om belangrijke componenten veilig te stellen en logistieke problemen op te lossen. Nu de productie min of meer soepel verloopt, lijkt er een nieuw probleem te zijn: niet genoeg van die reserveringen worden omgezet in bestellingen.

CEO Peter Rawlinson erkende dit tijdens de inkomstenoproep toen hij luisteraars eraan herinnerde dat reserveringen niet bindend zijn.

“We hebben de productie opgelost. Dat is hier nu niet het gating-probleem”, zei Rawlinson. “Mijn focus ligt op verkoop. En dit is het punt. We hebben wat volgens mij het allerbeste product ter wereld is. … Te weinig mensen kennen niet alleen de auto, maar zelfs het bedrijf.”

Rawlinson vervolgde dat hij gelooft dat dit een “volledig oplosbaar probleem” is en dat hij van plan is zich in 2023 te concentreren op “het vergroten van het klantbewustzijn”.

Meer marketing zou kunnen helpen. Maar de vraag naar de voertuigen van Lucid komt duidelijk niet zo snel op gang als het bedrijf had verwacht, wat lastige vragen oproept voor investeerders.

Ten eerste, hoe groot is de potentiële markt van Lucid? Elke schatting van hoeveel Lucid zou kunnen groeien, moet beginnen met een schatting van de “totale adresseerbare markt”, en het lijkt erop dat de schattingen van het bedrijf op dat vlak te rooskleurig waren, aangezien de fabriek is opgezet om veel meer voertuigen te produceren dan het is nu aan het bouwen.

Het runnen van een autofabriek ver onder de capaciteit is niet bepaald een route naar winstgevendheid, zoals CFO Sherry House toegaf tijdens Lucid’s inkomensgesprek.

“Omdat we voertuigen in lage volumes produceren op productielijnen die zijn ontworpen voor grotere volumes, hebben we en zullen we te maken blijven krijgen met een negatieve brutowinst in verband met arbeids- en overheadkosten”, aldus House.

Dat leidt tot een tweede, gerelateerde vraag: hoe lang zal Lucid zijn fabriek met verlies moeten runnen? Of anders gezegd, hoe lang duurt het voordat Lucid winstgevend is – en hoeveel geld moet het tussen nu en dan ophalen?

Bank of America-analist John Murphy is al lang optimistisch over Lucid, maar in een bericht aan investeerders na het winstrapport van Lucid verlaagde hij de rating van de bank voor de te houden aandelen van kopen. Murphy schreef dat hij nu denkt dat Lucid niet voor 2027 break-even zal draaien en dat het bedrijf eerder meer kapitaal zal moeten aantrekken dan hij eerder had verwacht.

Het goede nieuws is dat Lucid een investeerder met grote zakken heeft: het openbare investeringsfonds van Saoedi-Arabië bezit ongeveer 62% van Lucid en heeft – voor het laatst in december, toen het nog eens $ 915 miljoen investeerde – laten zien dat het nog steeds bereid is het bedrijf te financieren. . Zolang het de steun van het Saoedische fonds heeft, zou Lucid moeten kunnen doorgaan.

Maar de weg naar winstgevendheid – en naar een grote betaaldag voor de investeerders van Lucid – lijkt nu langer.