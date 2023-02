(CNN) — De ambachtelijke cocktailbeweging in Boedapest heeft de afgelopen jaren nieuwe bars en clubs als een lopend vuurtje over de stad verspreid, waardoor het veel moeilijker is om de beste van het stel te kiezen.

Terwijl de ruïnebars van de Hongaarse hoofdstad een unieke ervaring bieden, is de luxe barscene hier ongeëvenaard.

Of u nu op zoek bent naar handgemaakte cocktails of de beste Tokaji-wijnen, er is een groot aantal glamoureuze bars om uit te kiezen, compleet met goed gekleed personeel en/of eersteklas mixologen.

Van de High Note Skybar tot Blue Fox The Bar in Kempinski, hier is een overzicht van de beste luxe bars in Boedapest.

KOLLÁZS — Brasserie & Bar

Kollázs Brasserie & Bar bevindt zich op de begane grond van het Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest. Met dank aan Kempinski Hotel Corvinus Boedapest

KOLLÁZS — Brasserie & Bar is gevestigd in het Four Seasons Gresham Palace en biedt misschien wel de grootste setting in de hele stad.

Er wordt alles geserveerd, van Tokaji-wijnen tot op maat gemaakte cocktails, de opvallende drankjes zijn onder meer de Smokey Forest en de Invisible Hungarian, een kristalheldere Negroni White gemaakt met Hongaarse Gin en een vleugje bergamot, voor citrusachtige complexiteit.

Er is ook een heerlijk à-la-cartemenu, bereid door chef-kok Árpád Győrffy, een van de finalisten van de prestigieuze Bocuse d’Or Hungary-competitie.

Zwarte zwaan

Black Swan is een van de meest stijlvolle bars in de stad. Met dank aan Black Swan Boedapest

Deze bar in art-decostijl, gelegen in het hart van de Joodse wijk, is sinds de opening in 2017 steeds sterker geworden.

Het menu van creatief manager András Ódor weerspiegelt de echte Hongaarse cultuur en gastronomie en serveert een hele reeks op maat gemaakte cocktails en barmaaltijden.

De Echo-cocktail – een heerlijke mix van Rosolio di Bergamotto, Tio Pepe-sherry, kokoswater, limoensap en een komkommerzoutoplossing – is een van de hoogtepunten.

Zwarte zwaan, Boedapest, Klauzál utca 32, 1072; +36 30 663 5270

Boutiq’Bar

Boutiq’Bar werd eerder uitgeroepen tot een van de 50 beste cocktailbars ter wereld. Met dank aan Boutiq’Bar

Boutiq’Bar is een van de beste plekken om te genieten van op maat gemaakte cocktails in een luxueuze, ouderwetse setting.

Het is mede opgericht door voormalig Soho House supremo Zoltán Nagy en er heerst overal een sterke Londense sfeer.

Alle klassiekers zijn verkrijgbaar, evenals een scala aan speciaal gemixte dranken en dure flessen cognac.

We raden de Space Zombie aan – een krachtige mix van Bulleit Bourbon-whisky, kruiden en grapefruitsap.

Boutiq’ Bar, Boedapest, Paulay Ede u. 5, 1061; +36 30 554 2323

Blue Fox The Bar bij Kempinski

Blue Fox The Bar ligt aan de Kempinski in het centrum van Boedapest. Met dank aan Kempinski Hotels

De Blue Fox The Bar van het Kempinski Hotel ligt pal in het midden van het populaire vijfde district en heeft enkele van de meer unieke cocktails van de stad.

Het barmenu van Elysium bevat enkele echte lekkernijen, van de heerlijke Oblivion en Liquid Soul tot de bizarre en gedurfde Taste of Electricity.

Op vrijdag en zaterdag staat een nachtlounge compleet met een muzieksommelier en live bands centraal.

U kunt ook een hapje eten bij de eigen vestiging van het hotel, Nobu, en het naar uw tafel laten brengen.

St. Andrea Wijn & Skybar

St. Andrea Wine & Skybar serveert cocktails en Irish coffee. Met dank aan St. Andrea Wine & Skybar

St. Andrea Wine & Skybar biedt rondom uitzicht op de spectaculaire skyline van Boedapest.

Het bevindt zich bovenop het Vörösmarty-plein en heeft buitenterrassen voor de zomermaanden en een binnenbar voor koudere nachten.

Het hoogopgeleide personeel van de bar maakt een scala aan kenmerkende cocktails, waaronder de Black Sheep – een citrusachtige mix van whisky en amaro-likeur.

Bezoekers hebben ook de mogelijkheid om te smullen van een aantal geweldige gastronomische snacks, die in een mum van tijd kunnen worden geritst.

Easy Wine Boedapest

Deze trendy bar serveert zo’n 100 wijnen per glas. Met dank aan Easy Wine Boedapest

Easy Wine ligt op slechts een steenworp afstand van het Hongaarse parlementsgebouw en biedt een unieke wijnproeverij in een luxueuze en levendige barsfeer.

De bar heeft speciale zelfbedieningsmachines waarmee gasten de wijnen kunnen proeven voordat ze een glas kiezen.

Je kunt aan het einde van de avond zelfs een fles van je favoriete drankje mee naar huis nemen – de Cruxx Gemina Sour Cherry Wine is zeker het proeven waard.

Easy Wine heeft ook een van de beste chef-koks van de stad in dienst om een ​​decadent à-la-cartemenu te serveren, compleet met heerlijke desserts.

Gemakkelijke wijn, Boedapest, Hold utca 23, 1054; +36 70 336 7717

Skybar met hoge noten

De High Note Skybar biedt een fantastisch uitzicht over Boedapest. Met dank aan Aria Hotel Boedapest

De High Note Skybar, gevestigd in het vijfsterrenhotel Aria, met uitzicht op de Sint-Stefanusbasiliek, biedt een uniek op maat gemaakt cocktailmenu met bijbehorend decor.

Twee keer per jaar wisselend thema, compleet met kenmerkende drankjes met betrekking tot alles wat met mystiek te maken heeft — probeer de Philosopher’s Stone of de Fountain of Youth mocktail, met wonderleaf non-alcoholische spirit, waterkefir en seizoensfruit.

Kupola-bar in het Ritz-Carlton

De Kupola Bar in het Ritz-Carlton heeft een menu met lokale wijnen en inventieve cocktails. Met dank aan Ritz-Carlton

De Kupola Bar in het Ritz-Carlton, uitgedost met grote zuilen en enorme ramen, biedt een hele reeks op maat gemaakte cocktails en bartraktaties.

De glamoureuze locatie bevindt zich in het hart van het vijfde district, dus het is ideaal gelegen voor diegenen die graag een drankje willen pakken tijdens het winkelen in de nabijgelegen Fashion Street.

De beschikbare cocktails variëren van Moscow Mules tot de beste champagne Kir Royale, en als je niet kunt vinden wat je zoekt, zal de barman het voor je maken.

360 bar

Het indrukwekkende dakterras van 360 Bar staat vol met iglo’s. Met dank aan 360 Bar

Zoals de naam al doet vermoeden, biedt 360 Bar een indrukwekkend uitzicht van 360 graden over Boedapest, met een dakterras dat bestaat uit verwarmde iglo’s.

Deze populaire plek is toegankelijk via een verborgen deur aan Andrassy Avenue en is het hele jaar door druk, vooral in de zomermaanden.

Het menu staat hier vol met handgemaakte cocktails en smakelijke barsnacks.

De Tokyo Iced Teas zijn een echte aanrader, net als de lekkere beefburgers.

360 bar, Boedapest, Andrássy út 39, 1061; +36 30 356 3047

Párisi Passage Café & Brasserie

Deze prachtig ontworpen plek is zowel een gastronomisch restaurant als een stijlvolle bar. Párisi Passage Café & Brasserie

Het prachtig ontworpen Párisi Passage Café & Brasserie staat op de Parijse binnenplaats van het Párisi Udvar Hotel, gelegen in een nieuw leven ingeblazen art nouveau-winkelgalerij.

Gasten kunnen genieten van internationale gerechten en op maat gemaakte cocktails, zoals de Midnight in Budapest.

Een heerlijke mix van Martell VSOP Cognac en de vijf jaar oude Márton és Lányai appelbrandewijn – de Martell die Frankrijk vertegenwoordigt en de brandewijn die Hongarije belichaamt – het is de perfecte cocktail.

Minute Lounge & Bar

De indrukwekkende inrichting in art-decostijl van Minute Lounge & Bar is een van de vele hoogtepunten. Gratis Minute Lounge & Bar

Minute Lounge & Bar ligt aan Andrassy Avenue en biedt een verfijnd menu met op maat gemaakte cocktails in een art-decostijl.

Van de smakelijke Quintessential, die bestaat uit bourbon, pompoenkruiden, room, eiwit, citrus, oranjebloesem en frisdrank, tot de gedurfde Pho’Eva, gemaakt met tequila, Fino sherry, pho, limoen en chili, enkele unieke alcoholische combinaties zijn hier te zien.

Het attente, goed geïnformeerde personeel van de luxe bar en het heerlijke menu – de tarte flambée met hummus en eendenlever is een bijzonder hoogtepunt – dragen alleen maar bij aan de allure.

Zesentwintig Boedapest

Twentysix Budapest wordt omringd door zo’n 34 soorten planten en wordt omschreven als een stadsjungle. Met dank aan Twentysix Boedapest

Twentysix Budapest, gelegen in het hart van de uitgaanswijk van de hoofdstad, biedt een unieke tuinbarervaring op een binnenplaats met een glazen koepel.

Verdeeld in vier gebieden – huis, tuin, studio en winkel – is deze stadsjungle ideaal voor mensen die willen ontsnappen aan de drukte van de stad.

In de tuin wordt een uitgebreide selectie aan eten en drinken geserveerd, compleet met een wijn-, cocktail- en pálinka-bar gevuld met de beste Hongaarse melanges.

Op de mixologiekaart vind je een uitgebreide cocktailselectie, inclusief alle klassiekers met een bijzondere twist.