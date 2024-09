Startpagina Cultuur Film, TV & Series

Van: Leonie Immig

In „ZDF-Fernsehgarten“ vroeg Lutz van der Horst om verdere ondersteuning voor de resultaten: Moderator Andrea Kiewel zal u het bericht sturen.

Mainz – Vandaag (22 september) was er nog wat te beleven: Een nieuwe belevenis voor de “ZDF Fernsehgarten” was ook op het tv-scherm te zien. In de tussentijd kunt u genieten van een actueel moment: Co-Moderator Lutz van der Horst (49) zit in het Security Team, Andrea Kiewel (59) is in de show.

„ZDF Fernsehgarten“-moderator Andrea Kiewel is erg trots op de technische presentatie

De ontwikkeling van de “ZDF Fernsehgarten” is gebaseerd op het motto “Tierisch Natürlich!”. Die Zuschauer durfden zo klein te zijn dat ze ook te gast zijn in de muziekindustrie, zonder vrienden te zijn in de Tierwelt. Maar ze waren niet allemaal echt: Neben einigen Besuchern schlüpfte auch Andrea Kiewel in ein Kostüm.

Dit geeft de moderator het gevoel van een Nashorn, een Panda. Het is duidelijk dat de dag voorbij is sinds hij geboren is – de nacht voordat hij voorbij was, was het heel duidelijk: „We zullen Panda horen, het zal een schande zijn.“ Co-moderator Lutz van der Horst schaamde zich voor de seiner. „Oh Gott. Security, weg met die Frau hier! Die ist completely überdreht“, rief der 49-Jährige prompt. Offenbar war de Actie van Andrea Kiewel zu fell für de TV-Star.

Onze gasten verwelkomen Andrea Kiewel bij het laatste bezoek aan de ZDF Fernsehgarten

Lutz van der Horst en Andrea Kiewel hebben ons al lang verteld dat ze snel na de aankomst van de „ZDF-Fernsehgarten“ zullen komen voor de dag van de beelden. De moderator zal samen met DJ Ötzi (53), Anna-Carina Woitschack (31), voXXclub en de Draufgänger van de Mainzer Lerchenberg de finale van de Unterhaltungsshow bijwonen. Maar ze durven het op 6 oktober en voor een speciale gelegenheid: Andrea Kiewel zal aanwezig zijn met de „ZDF Fernsehgarten on Tour“ in Schwerin Halt.

Lutz van der Horst verzorgde de “ZDF-Fernsehgarten” met een aanvullende discussie voor de presentatie: Moderator Andrea Kiewel was verantwoordelijk voor het verzenden van de boodschap. © Screenshots „ZDF Fernsehgarten“ (Beschikbaar vanaf 22 september)

Bij een bezoek aan een sterrengast moet met beide actuele gebeurtenissen rekening worden gehouden: Sarah Engels (31) moet bij een bezoek aan de ZDF Fernsehgarten zeer voorzichtig zijn. Bedorven bronnen: ZDF Fernsehgarten (Ausgabe vom 22 september), zdf.de