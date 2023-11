Lungenkrebs: Ursachen, Symptome und Behandlungen





Die American Cancer Society hat gerade ihre Richtlinien zur Lungenkrebs-Früherkennung aktualisiert, um die Früherkennung zu verbessern. Es weitet die Empfehlung eines jährlichen Screenings mittels Niedrigdosis-CT-Scan auf die meisten Menschen im Alter von 50 bis 80 Jahren aus, die eine 20-jährige oder längere Vorgeschichte haben, unabhängig vom aktuellen Raucherstatus oder davon, wie lange es her ist, dass jemand mit dem Rauchen aufgehört hat. (Ein Packungsjahr ist definiert als das durchschnittliche Rauchen einer Packung Zigaretten pro Tag über einen Zeitraum von einem Jahr.)

Diese Richtlinienänderungen lenken die Aufmerksamkeit erneut auf Lungenkrebs. Wie häufig kommt es vor? Welche verschiedenen Arten von Lungenkrebs gibt es? Was sind außer Rauchen weitere Risikofaktoren? Warum ist Früherkennung wichtig? Welche Behandlungsarten gibt es? Und was können Menschen tun, um ihr Risiko zu verringern? von diesen Krebserkrankungen?

Um uns bei diesen Fragen zu helfen, habe ich mit unserer CNN-Expertin für Wellness-Medizin, Dr. Leana Wen, gesprochen. Wen ist Notarzt und Professor für Gesundheitspolitik und -management an der Milken Institute School of Public Health der George Washington University. Zuvor war sie Gesundheitskommissarin von Baltimore.

CNN: Wie häufig ist Lungenkrebs?

Dr. Leana Wen: Nach Angaben der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten ist Lungenkrebs die dritthäufigste Krebsart in den Vereinigten Staaten. Die häufigste Krebsart ist Hautkrebs. Bei Frauen ist Brustkrebs häufiger als Lungenkrebs und bei Männern ist Prostatakrebs häufiger als Lungenkrebs. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen sterben in den USA mehr Menschen an Lungenkrebs als an jeder anderen Krebsart.

Die American Cancer Society schätzt, dass es im Jahr 2023 etwa 238.000 Fälle von Lungenkrebs geben wird und etwa 127.000 Menschen an Lungenkrebs sterben werden.

CNN: Welche verschiedenen Arten von Lungenkrebs gibt es?

Wen: Es gibt zwei Hauptarten von Lungenkrebs: kleinzelligen Lungenkrebs (SCLC) und nichtkleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC). Sie werden so genannt, weil die Krebszellen bei SCLC im Vergleich zu NSCLC bei der mikroskopischen Untersuchung kleiner erscheinen. Bei beiden gibt es weitere Krebsarten; NSCLC umfasst beispielsweise Subtypen wie Adenokarzinom, Plattenepithelkarzinom und großzelliges Karzinom.

Der SCLC-Typ neigt dazu, schneller zu wachsen und sich im Körper auszubreiten als NSCLC. Zum Zeitpunkt der Diagnose hat sich SCLC normalerweise über die Lunge hinaus ausgebreitet. Die überwiegende Mehrheit der Fälle von SCLC tritt bei aktuellen oder ehemaligen Rauchern auf.

Der NSCLC-Typ ist häufiger und macht 80 bis 85 % der Lungenkrebsdiagnosen aus. Auch hier besteht ein starker Zusammenhang mit dem Rauchen, allerdings ist das Adenokarzinom die häufigste Art von Lungenkrebs, die bei Menschen auftritt, die nicht rauchen. Im Vergleich zu anderen Lungenkrebsarten wird es auch bei jüngeren Menschen diagnostiziert und ist bei Frauen häufiger als bei Männern.

Es gibt andere Krebsarten, die in anderen Teilen des Körpers beginnen und sich auf die Lunge ausbreiten können. Beispielsweise kann Brustkrebs sowohl in die Lunge als auch in andere Organe metastasieren. Dabei handelt es sich nicht um Lungenkrebs, der seinen Ursprung in der Lunge hat, wie es bei SCLC und NSCLC der Fall ist.

CNN: Was sind außer Rauchen Risikofaktoren für Lungenkrebs?

Wen: Rauchen ist mit Abstand der Risikofaktor Nummer eins für Lungenkrebs. Nach Angaben der American Cancer Society gehen man davon aus, dass etwa 80 % der Todesfälle durch Lungenkrebs auf das Rauchen zurückzuführen sind. Das Risiko addiert sich: Je länger jemand raucht und je mehr Packungen er am Tag raucht, desto höher ist sein Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken.

Manchmal herrscht die falsche Vorstellung vor, dass Zigarren- oder Pfeifenrauchen nicht zu einem erhöhten Krebsrisiko führt. Das ist falsch. Außerdem erhöht das Rauchen sogenannter „Light“-Zigaretten oder aromatisierter Zigaretten das Lungenkrebsrisiko genauso stark wie das Rauchen normaler Zigaretten.

Auch Passivrauchen ist ein großer Risikofaktor. Personen, die mit Rauchern zusammenleben, haben ein höheres Risiko für viele gesundheitsschädliche Folgen, einschließlich eines erhöhten Lungenkrebsrisikos.

Es gibt auch einige andere Risikofaktoren, darunter Umweltbelastungen wie Radon und Asbest, wobei letzteres mit einer bestimmten Art von Lungenkrebs, dem sogenannten Mesotheliom, in Verbindung gebracht wird. Auch Menschen, die wegen anderer Krebsarten zuvor einer Strahlentherapie des Brustkorbs unterzogen wurden, sind einem höheren Risiko ausgesetzt – zum Beispiel Patienten, die nach einer Mastektomie wegen Brustkrebs oder Morbus Hodgkin eine Bestrahlung des Brustkorbs erhalten haben.

Personen mit Verwandten ersten Grades, die an Lungenkrebs erkrankt sind, haben möglicherweise auch ein etwas höheres Risiko, selbst an Lungenkrebs zu erkranken, obwohl dies oft schwer von den Auswirkungen des Passivrauchens zu trennen ist. Schließlich geht man davon aus, dass 1 bis 2 % aller Todesfälle durch Lungenkrebs in den USA auf die Luftverschmutzung im Freien zurückzuführen sind.

CNN: Was sind Symptome von Lungenkrebs?

Wen: Die anfänglichen Symptome können unspezifisch sein und Dinge wie anhaltenden Husten, Kurzatmigkeit, Müdigkeit und unbestimmte Beschwerden in der Brust umfassen. Manche Menschen entwickeln eine heisere Stimme, blutigen Schleim beim Husten, Appetitlosigkeit und unerklärlichen Gewichtsverlust. Wenn sich der Krebs ausbreitet, können zusätzliche Symptome wie Knochenschmerzen, Gelbfärbung der Haut aufgrund einer Leberschädigung oder ähnliches auftreten Der Tumor drückt auf Blutgefäße und andere Körperstrukturen.

CNN: Warum ist Früherkennung wichtig?

Wen: Krebsvorsorge rettet Leben. Dies gilt sowohl für Lungenkrebs als auch für andere Krebsarten. Krebserkrankungen sind leichter zu behandeln, wenn sie lokalisiert sind, bevor sie sich ausbreiten zu den Lymphknoten und zu anderen Organen. Die Überlebensraten sind viel höher, wenn Krebs früher erkannt wird als in späteren Stadien.

Per Definition wird ein Screening bei Menschen durchgeführt, die noch keine Symptome haben. Die American Cancer Society hatte bereits ein Screening für Menschen mit erheblichen Risikofaktoren für das Rauchen empfohlen. Sie haben gerade die Screening-Richtlinien ausgeweitet, um eine größere Anzahl von Menschen einzubeziehen, weil ihre Forschung zeigt, dass die Empfehlung von CT-Scans mit niedriger Dosis mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt, wenn sie auf eine größere Bevölkerung ausgeweitet werden.

Natürlich sollten Personen, die Symptome wie die oben beschriebenen haben, sofort ihren Arzt aufsuchen. Dabei handelt es sich nicht um eine Krebsvorsorgeuntersuchung, sondern um eine Untersuchung, um herauszufinden, was die Symptome verursacht.

CNN: Welche Arten von Behandlungen gibt es?

Wen: Die konkrete Art der Behandlung hängt von der Krebsart, dem Stadium, in dem sie entdeckt wurde, und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten ab. Zu den Behandlungen gehören Bestrahlung, Chemotherapie, Operation und Immuntherapie. Bei manchen Menschen mit Krebs, der in einem Bereich ihrer Lunge lokalisiert ist, könnte eine Operation die Behandlung sein. Anderen mit einer fortgeschritteneren Erkrankung können Therapien empfohlen werden, die ihre Symptome lindern und ihnen helfen, länger zu leben, auch wenn sie den Krebs nicht heilen.

CNN: Was können Menschen tun, um ihr Risiko für diese und andere Krebsarten zu verringern?

Wen: Für Menschen, die derzeit rauchen, ist es das Wichtigste, mit dem Rauchen aufzuhören. Studien haben gezeigt, dass die Raucherentwöhnung das Lungenkrebsrisiko senkt, selbst bei Rauchern, die seit langem täglich viele Zigaretten rauchen. Das Risiko wird nicht so gering sein wie bei jemandem, der nie geraucht hat, aber es könnte dennoch Lungenkrebs verhindern. Die American Lung Association und viele andere lokale, staatliche und bundesstaatliche Organisationen verfügen über Ressourcen, die helfen können, und dies sollten Sie auch mit Ihrem Arzt besprechen.

Einzelpersonen können auch versuchen, ihre Belastung durch Passivrauchen zu reduzieren. Sie können sich über Gefahren am Arbeitsplatz informieren und auch prüfen, ob in ihrem Zuhause möglicherweise schädliche Radonwerte vorliegen. Forscher untersuchen Schutzfaktoren wie Ernährung und Bewegung. Ob und wie stark sie das Lungenkrebsrisiko senken können, ist derzeit noch nicht klar, aber diese gesunden Gewohnheiten können die Gesundheit insgesamt durchaus verbessern.