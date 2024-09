Sie stellt sich ihrer größten Angst!

Am Samstag wagt Schauspielerin Luna Schweiger (27), die älteste Tochter von Filmstar Til Schweiger (60), beim „TV total Turmspringen“ den großen Sprung.

Auch interessant Werbung Auch interessant Werbung

Und das kostet die Schweiger-Tochter enorm viel Kraft und Nerven. Denn sie leidet unter starker Höhenangst! BILD verrät sie ihren ungewöhnlichen Trick, mit dieser Phobie umzugehen.

Ihr Können bei Spielen hat Luna Schweiger schon oft im Fernsehen unter Beweis gestellt. 2019 trat Luna in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ gegen Vanessa Mai (32) an, verlor jedoch gegen die Sängerin. 2016 tanzte sie mit ihrer Mutter Dana Schweiger (56) in der RTL-Show „Dance Dance Dance“. Und vor drei Jahren zeigte sie beim Sportevent „RTL Sommerspiele“ in 14 olympischen Disziplinen, wie sportlich sie ist.

Wie viel hat sie fürs Wasserspringen trainiert? Luna Schweiger zu BILD: „Ich habe schon vier Trainingseinheiten absolviert, zwei weitere stehen an. Ich hätte gerne noch viel mehr dafür trainiert, aber die Möglichkeit dazu fehlte.“

Luna mit ihrer Mutter, der Unternehmerin Dana Schweiger (l.) im Jahr 2016 bei der RTL-Show „Dance Dance Dance“ Foto: picture alliance / dpa

Lunas Trick: Sie springt rückwärts vom Turm – so kann sie nicht sehen, wohin sie springt! Luna zu BILD: „Ja, ich habe Flug- und Höhenangst und komme selbst im Klettergarten nicht zurecht. Allein vom 3-Meter-Brett zu springen war eine Riesenherausforderung. Deshalb mache ich alle meine Sprünge rückwärts, damit ich mir das Elend nicht ansehen muss…“

Die Höhenangst scheint sie von ihrem Vater Til geerbt zu haben! Der Filmemacher sagte einmal in einem Interview: „Die einzige Angst, die ich habe, ist Flugangst. Flugangst kombiniert mit Höhenangst. Beides hängt zusammen. Eingesperrt zu sein, keine Kontrolle zu haben in dieser schwindelerregenden Höhe.“

Luna hat ihre Höhenangst von ihrem Vater Til Schweiger geerbt Foto: Getty Images für Constantin Film

Lesen Sie auch

Auch Til Schweiger stellte sich seiner größten Angst und wagte sogar einen Fallschirmsprung! Schweiger sagte damals: „Ich bin mit dem Fallschirm gesprungen, um diese Angst zu besiegen. Das hat leider auch nichts gebracht. Und ich habe ein Seminar gemacht. Dann ist irgendwo auf der Welt das nächste Flugzeug abgestürzt und alles ging wieder von vorne los.“