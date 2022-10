Lula und Bolsonaro tauschen sich vor der Stichwahl in Brasilien aus

Am 30. Oktober findet in Brasilien eine Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro und sein linksgerichteter Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva haben sich nun in einer Fernsehdebatte einen harten Schlagabtausch geliefert. Bolsonaros „Versäumnisse“ hätten in der Corona-Pandemie 680.000 Brasilianer das Leben gekostet, mehr als die Hälfte davon hätten gerettet werden können, warf Lula dem Präsidenten in der Debatte am Sonntagabend vor.

Bolsonaro wiederum warf Lula vor, dass während seiner beiden Amtszeiten als Staatsoberhaupt zwischen 2003 und 2010 Korruption im Land grassierte. Beide Kandidaten warfen sich zudem gegenseitig Lügen und Falschinformationen vor.

Bolsonaro liegt derzeit hinter Lula

Neuesten Umfragen zufolge liegt Bolsonaro zwei Wochen vor der Stichwahl rund sechs Prozentpunkte hinter Lula. Im ersten Wahlgang am 2. Oktober erhielt Lula 48 Prozent der Stimmen, Bolsonaro 43 Prozent. Umfragen hatten Lula einen deutlich größeren Vorsprung prognostiziert und einen Sieg im ersten Wahlgang möglich erscheinen lassen.