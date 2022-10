Lula und Bolsonaro stehen bei der knappen Präsidentschaftswahl in Brasilien vor der Stichwahl

CNN

Die Umfragen wurden am Sonntag in der Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien zwischen dem ehemaligen linken Führer Luiz Inacio Lula da Silva und dem rechtsextremen Amtsinhaber Jair Bolsonaro eröffnet, bei dem die Umfragen in den letzten Wochen dramatisch angezogen haben.

Die Abstimmung wird bis 17.00 Uhr in Brasiliens Hauptstadt Brasilia fortgesetzt, wobei das elektronische Wahlsystem des Landes die Ergebnisse etwa zwei Stunden nach Abschluss der Abstimmung bestätigt.

Weder Lula noch Bolsonaro erhielten in der ersten Runde am 2. Oktober mehr als 50 % der Stimmen, was die Stichwahl am Sonntag erzwang.

Lula beendete den ersten Wettbewerb mit über 6 Millionen Stimmen und etwa 5 Prozentpunkten mehr als Bolsonaro. In den entscheidenden südöstlichen Staaten wie São Paulo und Rio de Janeiro blieb der Präsident jedoch vorne.

Brasilien hat mehr als 156 Millionen Wahlberechtigte, und die Wahl ist im Land für alle Menschen zwischen 18 und 70 Jahren obligatorisch. Die Kandidaten stimmen am Sonntag früh ab; Laut Pressebüros soll Lula an einer öffentlichen Schule im Großraum São Paulo wählen.

Bolsonaro hat am frühen Sonntagmorgen in Rio de Janeiro seine Stimme abgegeben. Bolsonaro trug ein gelb-grünes T-Shirt in den Farben der brasilianischen Flagge und sagte: „So Gott will, werden wir später heute siegen. Oder noch besser, Brasilien wird siegen“, stimmte er in einem Wahllokal im Marechal-Hermes-Viertel der Stadt ab.

Bolsonaro wird voraussichtlich in die Hauptstadt Brasilia reisen, wo er die Abstimmung und Ergebnisauszählung von der offiziellen Residenz des Präsidenten, dem Alvorada-Palast, aus verfolgen wird, hieß es in einer Erklärung der Präsidentschaft am Freitag.

Die Wahl findet inmitten eines angespannten und polarisierten politischen Klimas in Brasilien statt. Das Land kämpft derzeit mit hoher Inflation, begrenztem Wachstum und steigender Armut.

Eine Umfrage von Datafolha am Samstag ergab, dass 52 % der Brasilianer für Lula stimmen würden, während 48 % Bolsonaro wählen würden, was auf eine Verengung der Meinungsumfragen in den Wochen vor der Abstimmung hinweist.

Beide Kandidaten haben diese Wahl genutzt, um sich auf Schritt und Tritt gegenseitig anzugreifen, und wachsende Wut hat die Umfragen überschattet, und Zusammenstöße unter ihren Anhängern haben dazu geführt, dass viele Wähler Angst vor dem haben, was kommen wird.

Die Wähler in Sao Paulo sagten gegenüber CNN, dass sie diese Wahlsaison so schnell wie möglich beenden möchten, damit das Land weitermachen kann.

Lula da Silva war Präsident für zwei Amtszeiten, von 2003 bis 2006 und 2007 bis 2011, wo er das Land durch einen Rohstoffboom führte, der zur Finanzierung riesiger Sozialhilfeprogramme beitrug und Millionen aus der Armut befreite.

Er verließ sein Amt mit einer Zustimmungsquote von 90 % – ein Rekord, der jedoch durch Brasiliens größte Korruptionsuntersuchung, die als „Operation Car Wash“ bezeichnet wurde, getrübt wurde, was zu Anklagen gegen Hunderte von hochrangigen Politikern und Geschäftsleuten in ganz Lateinamerika führte. Er wurde 2017 wegen Korruption und Geldwäsche verurteilt, aber ein Gericht hob seine Verurteilung im März 2021 auf und machte den Weg für seinen politischen Wiederaufstieg frei.

Bolsonaro kandidierte 2018 mit der konservativen Liberalen Partei für das Präsidentenamt, kämpfte als politischer Außenseiter und Antikorruptionskandidat und erhielt den Spitznamen „Trumpf der Tropen“. Bolsonaro, eine spalterische Figur, ist für seine bombastischen Äußerungen und seine konservative Agenda bekannt geworden, die von wichtigen evangelikalen Führern des Landes unterstützt wird.

Aber die Armut hat während seiner Präsidentschaft zugenommen, und seine Popularität wurde durch seinen Umgang mit der Pandemie beeinträchtigt, die er als „kleine Grippe“ abtat, bevor das Virus mehr als 680.000 Menschen im Land tötete.

Bolsonaros Regierung ist für ihre Unterstützung der rücksichtslosen Ausbeutung von Land im Amazonas bekannt geworden, was zu Rekordzahlen bei der Entwaldung geführt hat. Umweltschützer haben davor gewarnt, dass bei dieser Wahl die Zukunft des Regenwaldes auf dem Spiel stehen könnte.