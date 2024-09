Bij de ersten Show in Deutschland zie je een kijkje achter de schermen bij de achterhoede van de komiek Luke Mockridge in het Skandal dat meer in Liedern en Gags aufgegriffen. Er zijn nieuwe soloprogramma’s in München gedurende de periode van 35 jaar: „Ik heb het nooit leuk gehad, maar ik heb meer problemen gehad.“ Ik heb erover geklaagd, omdat ik er tenslotte totaal niet tevreden mee ben. für Behinderten-Bashing“ is nu bekend – en dan zie je aan de feedback van het publiek: „Maar ik ben weer terug!“ („Ik ben terug!“)

Mockridge was in augustus in de podcast “De Duitsers” samen met de moderators Shayan Garcia en Nizar Akremi abwertend über Behindertensport geäußert en de atleten te zien. De vervolgervaring voor het succes van de Paralympische Spelen vereist meer aandacht en zorg voor open kritiek. Mockridge maakt zich schuldig aan een zware gebruiker, zowel in de sport als op de tv-zender Sat. 1 en een nieuwe quizshow met 35 jaar programmering.