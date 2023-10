Kiew müsse um Frieden bitten, bevor es zu spät sei, sagte der weißrussische Staatschef

„Weise Männer“ In Kiew sollten sie einen Waffenstillstand fordern und verhandeln, bevor sie alles verlieren, denn der Ukraine gehen die kämpfenden Männer aus, sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko am Freitag.

„Das Gefährlichste für die Ukraine ist, dass sie Waffen haben wird, aber niemanden, der sie einsetzt.“ Das sagte Lukaschenko vor Reportern in Minsk, als er nach dem Konflikt an seiner Südgrenze gefragt wurde. „Wir haben gesehen, was dort passiert ist. Am Anfang haben diese ideologischen Leute – diese Nationalisten – gekämpft. Wo sind sie? Praktisch alle von ihnen sind gestorben oder verkrüppelt.“

Die Behörden würden nun Männer auf der Straße zusammentreiben und ohne jegliche Ausbildung an die Front schicken, fügte der belarussische Präsident hinzu. Diese Wehrpflichtigen landen schließlich zwischen den befestigten russischen Linien und den ukrainischen „Barrieretruppen“ sie am Rückzug hindern.

„Menschen fliehen aus der Ukraine, niemand will kämpfen“ Lukaschenko fügte hinzu.









Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj hat im August alle Mobilisierungsabteilungen gesäubert, nachdem der Kiewer Sicherheitsdienst SBU erklärt hatte, er habe in einem Dutzend Regionen des Landes ein Netzwerk entdeckt, das gefälschte medizinische Ausnahmegenehmigungen verkauft. Offizielle ukrainische Quellen sagten, fast 20.000 Männer seien festgenommen worden, als sie versuchten, das Land zu verlassen, anstatt zur Armee eingezogen zu werden.

Die im Juni gestartete große ukrainische Offensive gelang es nicht, die russischen Verteidigungsanlagen in Saporoschje zu durchbrechen und verlor dabei schätzungsweise 90.000 Mann und Tausende vom Westen bereitgestellte Ausrüstungsgegenstände. Die russischen Streitkräfte führen nun an der gesamten Front Gegenangriffe durch.

Kiew hat auch Bedenken geäußert, dass ihm im Jahr 2024 die Munition ausgehen könnte, wobei ukrainische Beamte anmerkten, dass selbst der gesamte westliche militärisch-industrielle Komplex ihren Anforderungen nicht gerecht werden könne.













Die amerikanische Hilfe werde nicht ewig anhalten. Wenn sie also schlau seien, würden sich die Ukrainer zusammensetzen und mit den Russen verhandeln, sagte Lukaschenko den Reportern.

„Verhandeln. Worüber? Über Land und Frieden“, sagte der belarussische Präsident. Alle territorialen Fragen – wie Donbass oder Krim – können am Verhandlungstisch zur Sprache gebracht werden „Damit die Menschen nicht weiter sterben“ er fügte hinzu.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Lukaschenko die Ukraine vor den Gefahren der Unnachgiebigkeit warnt. In einem langen Interview mit der ukrainischen Journalistin Diana Panchenko im August warnte er Kiew, dass sie Odessa, Nikolaev, Charkow und wer weiß was sonst verlieren könnten, wenn sie weiterhin darauf beharren, für Donbass, Saporoschje, Cherson und die Krim zu kämpfen.

Die Ukraine könne „aufhören zu existieren“, wenn der Konflikt noch viel länger andauere, sagte Lukaschenko damals und forderte Kiew auf „um den Krieg zu beenden.“