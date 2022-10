Luiz Inacio Lula da Silva Schnelle Fakten

CNN

Hier ist ein Blick auf das Leben von Luiz Inacio Lula da Silva, dem ehemaligen Präsidenten Brasiliens.

Geburtsdatum: 27. Oktober 1945

Geburtsort: Garanhuns, Pernambuco, Brasilien

Vater: Aristedes Inacio da Silva, Landarbeiter

Mutter: Euridice Ferreira de Mello, Schneiderin

Ehen: Rosangela Silva (seit 18. Mai 2022); Marisa Leticia Lula da Silva (1974–2017, ihr Tod); Maria de Lourdes Lula da Silva (1969-1971, ihr Tod)

Kinder: mit Marisa Leticia Lula da Silva: Luis Claudio, Sandro, Fabio und Marcos (aus ihrer ersten Ehe und adoptiert von Lula da Silva); mit Miriam Cordeiro: Lurian

Er trägt den Spitznamen Lula, den er 1982 offiziell zu seinem Namen hinzufügte.

Lula da Silvas Vater war gegen Bildung und hielt es für wichtiger, die Familie zu unterstützen, also lernte Lula da Silva erst im Alter von 10 Jahren lesen.

Nach der fünften Klasse verließ er die Schule komplett, um Vollzeit zu arbeiten.

Er hat neun Finger, den kleinen Finger der linken Hand hat er bei einem Arbeitsunfall verloren.

Seine erste Frau starb im achten Schwangerschaftsmonat zusammen mit dem Kind an Hepatitis.

Unzufrieden mit der mangelnden politischen Vertretung der Arbeiterklasse in Brasilien beschloss er, sich in der Politik zu engagieren.

Lula da Silva ist Gründungsmitglied der Partido dos Trabalhadores, der Arbeiterpartei.

ist der Ansicht, dass globale Institutionen wie die Vereinten Nationen und die Welthandelsorganisation reiche Nationen bevorzugen und umgestaltet werden müssen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer gerecht zu werden, in denen der Großteil der Weltbevölkerung lebt;

Er war ein langjähriger Freund des ehemaligen kubanischen Führers Fidel Castro und besuchte ihn im September 2003. Castro unterstützte alle seine Präsidentschaftskandidaten.

1966 – Wird Metallarbeiter und engagiert sich in der Metallgewerkschaft.

1975 – Gewählter Vorsitzender der Gewerkschaft Metall.

10. März 1980 – Hilft bei der Gründung der Arbeiterpartei.

19. April – 19. Mai 1980 – Als einer der Anführer eines Streiks einer Metallarbeitergewerkschaft wird er festgenommen, nachdem die Polizei Arbeiter konfrontiert hat. Er wird 31 Tage festgehalten.

November 1982 – Kommt im Gouverneursrennen für den Bundesstaat Sao Paulo auf den vierten Platz.

1983 – Hilft bei der Gründung der Central Única dos Trabalhadores, einem nationalen Gewerkschaftsbund.

1986 – In den brasilianischen Kongress gewählt.

1989, 1994 und 1998 – Ist die Arbeiterpartei Präsidentschaftskandidat; Er wird jedes Mal Zweiter.

27. Oktober 2002 – Wird in einer Stichwahl mit 61,3 % der Stimmen zum Präsidenten gewählt.

1. Januar 2003 – Amtseinführung als Präsident von Brasilien.

29. Oktober 2006 – Gewinnt mit 61 % der Stimmen eine zweite Amtszeit von vier Jahren.

30.09.2008 – Reagiert auf den Abschwung auf den Welt- und US-Märkten: „Wir dürfen nicht zu Opfern des Kasinos werden, das die amerikanische Wirtschaft errichtet hat.“

Oktober 2009 – Wird Rio de Janeiro zugeschrieben, seine Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2016, der ersten Olympischen Spiele in Südamerika, gewonnen zu haben.

1. Januar 2010 – Eine filmische Dramatisierung von Lula da Silvas Leben, „Lula, Son of Brazil“, startet in Brasilien.

April 2010 – Wird vom Time Magazine zur Nummer eins der 100 einflussreichsten Menschen der Welt gewählt.

1. Januar 2011 – Verlässt das Amt mit einer Zustimmungsrate von 90 %.

29. Oktober 2011 – Es wird Kehlkopfkrebs diagnostiziert.

17. Februar 2012 – Es wird bekannt gegeben, dass sich der Krebs von Lula da Silva in vollständiger Remission befindet.

16. März 2016 – Nimmt ein Angebot an, Stabschefin seiner Nachfolgerin und Protegé Dilma Rousseff zu werden. Die Ernennung verschafft ihm eine gewisse rechtliche Immunität in einer Korruptionsermittlung und schürt die politischen Spannungen in dem geteilten Land. Lula da Silva wird am 17. März als Stabschef vereidigt.

18. März 2016 – Ein Richter des Obersten Bundesgerichtshofs in Brasilien reicht eine einstweilige Verfügung ein, die Lula da Silva daran hindert, Stabschef von Rousseff zu werden.

14.09.2016 – Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Agencia Brasil erstatten brasilianische Staatsanwälte Korruptionsvorwürfe gegen Lula da Silva und seine Frau Marisa Leticia Lula da Silva. Die Vorwürfe stammen aus der Geldwäsche-Untersuchung Operation Car Wash. Lula da Silva sendet eine Reihe von Tweets, nachdem die Anklage bekannt gegeben wurde, und nennt sie „Fiktion“. In einer Erklärung sagen seine Anwälte, der Fall sei politisch motiviert, und werfen der Staatsanwaltschaft vorschnelle Schlussfolgerungen vor.

20.09.2016 – Ein brasilianischer Richter entscheidet, dass es genügend Beweise für Lula da Silva, seine Frau und sechs weitere gibt, um sich wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht zu stellen.

3. Februar 2017 – Die Frau von Lula da Silva stirbt.

12. Juli 2017 – Wird wegen Bestechungsgeldern und Vorteilen, die er von der staatlichen Ölgesellschaft Petrobras erhalten hat, wegen Korruption und Geldwäsche für schuldig befunden. Der brasilianische Bundesrichter Sergio Moro verurteilt Lula da Silva zu neuneinhalb Jahren Gefängnis. Er bleibt während seiner Berufung auf freiem Fuß.

5. September 2017 – Gegen Lula da Silva, seine Nachfolgerin Rousseff und sechs Mitglieder der Arbeiterpartei wird Korruptionsvorwurf erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, eine kriminelle Organisation zu betreiben, um Gelder des staatlichen Ölkonzerns Petrobras abzuzweigen. Die Anklagen beziehen sich auf die Operation Car Wash. Lula da Silva, Rousseff und die Arbeiterpartei bestreiten die Anschuldigungen.

24. Januar 2018 – Ein brasilianisches Berufungsgericht bestätigt einstimmig seine Verurteilung wegen Korruption und lässt Zweifel an seinen Plänen aufkommen, bei einer bevorstehenden Präsidentschaftswahl erneut zu kandidieren. Die drei Richter des Berufungsgerichts verlängern seine Haftstrafe um zweieinhalb Jahre, was ihm 12 Jahre und einen Monat Gefängnis einräumt. Lula da Silva bleibt bis zu zukünftigen Berufungen auf freiem Fuß.

7. April 2018 – Nachdem er sich einem Befehl widersetzt hat, sich selbst zu stellen, indem er sich einen Tag lang in einem Gewerkschaftsgebäude verschanzt hat, ergibt er sich den Bundesbehörden, um eine 12-jährige Haftstrafe wegen Korruption zu verbüßen.

15.08.2018 – Gibt bekannt, dass er die erforderlichen Unterlagen eingereicht hat, um sich als Kandidat der Workers‘ Party bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen registrieren zu lassen.

1. September 2018 – Brasiliens oberstes Wahlgericht verbietet Lula da Silva eine Wiederwahl wegen seiner Verurteilung wegen Korruption.

6. Februar 2019 – In einem anderen Korruptionsfall wird er zu 12 Jahren und 11 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er Bestechungsgelder in Form von Renovierungen seines Landhauses angenommen hat.

23. April 2019 – Der brasilianische Oberste Gerichtshof reduziert die Haftstrafe von Lula da Silva wegen einer seiner beiden Verurteilungen wegen Korruption von 12 Jahren und einem Monat auf acht Jahre und 10 Monate.

7. August 2019 – Das Oberste Gericht Brasiliens setzt die Anordnung eines untergeordneten Gerichts außer Kraft, Lula da Silva aus einer Zelle im Hauptquartier der Bundespolizei in der Stadt Curitiba, wo sich seine Unterstützer versammelt haben, in ein Gefängnis in Sao Paulo zu verlegen.

30.09.2019 – Lula da Silva veröffentlicht über Twitter einen Brief, in dem er den Antrag der Staatsanwaltschaft ablehnt, ihn aus dem Gefängnis in den Hausarrest zu versetzen. In seinem Streben nach Entlastung sagt er, dass er seine Würde nicht gegen seine Freiheit eintauschen werde.

7. November 2019 – Der Oberste Gerichtshof Brasiliens entscheidet, dass die Angeklagten auf freiem Fuß bleiben können, bis sie alle Rechtsmittel ausgeschöpft haben. Das Urteil macht eine frühere Entscheidung rückgängig, die dazu beigetragen hatte, Dutzende mächtiger Politiker und Wirtschaftsführer hinter Gitter zu bringen.

8. November 2019 – Verlässt das Gefängnis nach anderthalb Jahren hinter Gittern.

1. September 2020 – Ein Bundesgericht in Brasilien weist ein Korruptionsverfahren gegen Lula da Silva mangels ausreichender Beweise ab. Ihm wurde Lobbyarbeit zugunsten des Bauunternehmens Odebrecht vorgeworfen.

8. März 2021 – Ein brasilianisches Gericht weist die Korruptionsverurteilungen von Lula da Silva zurück, was ihm erlaubt, bei den Präsidentschaftswahlen 2022 zu kandidieren.

7. Mai 2022 – Gibt offiziell seine Vorkandidatur für das Präsidentenamt bei den Wahlen im Oktober 2022 bekannt.

2. Oktober 2022 – Bei den Präsidentschaftswahlen endet Da Silva mit 48,4 % gegenüber Amtsinhaber Jair Bolsonaro mit 43,2 %. Jeder Kandidat musste 50 % überschreiten, um im ersten Wahlgang gewählt zu werden, sodass die beiden am 30. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander antreten werden.