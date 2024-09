Die Schauspielerin Luise von Finckh is bekend met de series „Schloss Einstein“ en „Goede tijden, slechte tijden“. © Lucas Lentes

In der 167. Volg von En wat was jouw kracht tijdens jouw verblijf? is de Schauspielerin Luise von Finckh zu Gast. Ze werd in 1994 in Berlijn geboren en is sinds 2019 te zien in de BBC-serie Weens bloed en leeft nog steeds in de Neuverfilmung von Liebling Kreuzberg als volgeling van Manfred Krug zu sehen. Als jeugd speel je in de serie Schloss Einstein en später erin Goede tijden, slechte tijden mits As sie das Angebot für Liebling Kreuzberg weet je nog, het stamde oorspronkelijk uit de jaren tachtig en negentig en werd niet gehoord: „Oma stond helemaal achter haar en weg.“ Je kunt de film met veel plezier bekijken met veel plezier van Heidi.

Luise von Finckh leeft in een leefomgeving, „Ik woon daar graag voor altijd“. Als je Barbie speelt en van de oorlog geniet, zul je genieten van klassieke muziek, waar je elders ook dol op zult zijn. „Früher bin ich in die Clubs forever nach Berlin regefahren.“ Als je thuis hockeyt, ben je trots op je eerste mannelijkheid en goed voor je gezondheid. En laten we genieten van Milchreis, „dat is mijn troostmaaltijd.“

De eerste keer dat ik mijn tijd doorbreng met een drankje na het werk is: „Ik ga niet werken.“ Freitgabends gibt es Negroni Sbagliato, sonntags Kuchen, „dus een mooie Sahnetorte met Beeren“, omdat Rebellion zu viel gesundes Essen. Luise von Finckh heeft Brettspiele voor zijn dek gespeeld, een liebsten Hitster, terwijl de man erraten muss, aus welcher Zeit Songs komt.



Hosting van de wekelijkse podcast: Ubin Eoh (links) en Christoph Amend (rechts) © Marzena Skubatz voor ZEIT ONLINE

Samenleven met Christoph Amend, Ubin Eoh en Luise von Finckh:

